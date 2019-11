Laura G enseña que sí se puede adelgazar después de dar a luz

Laura G decidió activarse de una vez por todas para regresar al cuerpazo que tenia después de haber dado a luz, ya que la famosa quiere verse espectacular en la televisión por lo que acomodo sus horarios para irse a entrenar sin ningún problema.

"ME CUESTA MUCHO .... Pero aquí vamos Ya pasaron 3 meses de que nació Lucio, ya estoy más organizada así que 30 minutos después de dormir niños 3 veces a la semana será mi reto Brave será mi compañera de reto. Y @fitbitlatam no me dejará sola ... . Las porras son bienvenidas si ven resultados", escribió Laura en una foto que subió a las redes.

Hasta el momento la foto de la conductora alcanzó más de 47 mil likes y varios comentaros de todo tipo pues como todos saben la integrante del programa Todo un show es una de las más queridas desde hace un buen rato.

"Comparte tus rutinas para hacer en casa para las mamis", "Estás bellísima y tú puedes hacer todo acuérdate eres una super mamá", "Aún sin resultados tienes toda mi porra, yo estoy pasando igual que tu con los pequeños", le escribieron a Laura en Instagram.

Por si fuera poco muchos fans del programa donde participa Laura desean que Cynthia Rodríguez, ya de el siguiente paso con Carlos Rivera, pues desean verla lo antes posible vestida de blanco y entrando a la iglesia de la mano del cantante.

Aunque la exacademica ha dicho en repetidas ocasiones que aún no desea dar el siguiente paso, pues prefiere enfocarse en su carrera y disfrutar el noviazgo que mantiene con el cantante quien pocas veces habla del romance que tiene con la bella mujer.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Rodríguez es cuestionada por usuarios o la prensa para que hable sobre su relación con Carlos Rivera.