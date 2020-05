Laura G habla de su escándalo amoroso con Carlos Loret de Mola

En 2011 Laura G y Carlos Loret de Mola protagonizaron gran escándalo al ser vinculados sentimentalmente, luego de que una revista de espectáculos publicara unas fotografías de ambos saliendo de una cabaña a las afueras de la Ciudad de México. Los entonces conductores de "Primero Noticias" siempre negaron su romance, sin embargo, Laura fue muy críticada e insultada, ya que el periodista era un hombre casado.

En una reciente emisión del programa Venga la Alegría de TV Azteca, Laura G habló sobre todo esto y la difícil situación que vivió, señalando que a cualquier lugar que iba era señalada con el dedo, tratada como la peor persona del mundo.

Yo me enamoré de la persona equivocada y el precio es no alto, altísisisimo.

Laura G comentó que "han sido muchos años de cargar ese equipaje, yo recuerdo que salía a un restaurante y me señalaban, como si hubiera matado a muchas personas. Era muy chica, tenía 20 o 22 años, ahora pienso muy diferente. Lo que no se vale es que te sigan juzgando por un error en la vida y te lo sigan recalcando, fueron años de tristeza, años de aceptar lo que pasó, de pedirle perdón a mis papás, pero pedirme perdón a mi misma".

Laura G era llamada "la amante" de Carlos Loret de Mola

Ante los constantes ataques, insultos y críticas, la conductora de televisión tuvo que buscar ayuda profesional.

"Se lo he dicho a mi terapeuta, hablé con él y me tuve que destrozar y analizar mi situación y decirme a mí misma 'Laura perdónate, eso pasó hace años y ahora puedes elegir lo que quieres en tu vida'. Si se los cuento es porque si ustedes están pasando por algo similar, si están en una relación donde están enamoradas de una persona equivocada y le hablo a las mujeres porque estamos en un país muy machista en la que si nos equivocamos somos señaladas, no se vale que la mayor parte de los mensajes que recibo son de mujeres".

Laura G compartió este aprendizaje ante las cámaras de Venga la Alegría:

Con el tiempo te das cuenta que no se trata de un error, sino de un aprendizaje, en mi situación lo veo como un aprendizaje, aprendí lo que quiero y lo que no para mi vida.

