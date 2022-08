Laura G pregunta a fans de cuántos años se ve y es humillada con todo

Laura G de 37 años de edad, hizo algo que pocas mujeres se atreven a preguntar, pues lejos de recibir halagos por la pregunta que realizó a sus fans para muchos fue como ponerse la soga al cuello, pues le preguntó a los fans que de edad se miraba y lejos de recibir buenas respuestas la llamaron vieja.

Y es que Laura G había subido una foto en redes sociales con un outfit de lo más moderno, se trata de una blusa color lima además de una falda violeta, pero además le habían hecho un peinado de dos colas para verse coqueta, pero lejos de que le dijera que no pasaba de los 35 le dijeron a la conductora mexicana que le urgía hacerse algo, pues los años se le vienen encima.

"¿De cuántos años me veo?…¡ Feliz Viernes a todos!", escribe Laura G en la foto donde para muchos realmente dejó que desear.

"Cómo de 60 mija… se te ve la cara súper estirada y el cuello horrible… no saben cuidarse en las fotos, no todas tienen ese don", "Aunque te pongas tus trenzas de niña de 10 años, tú cuello y manos (ademas de las restiradas y el botox) no mienten, tienes más de 45 fácil", "Es que eso ya no le va! Por favor! Yo a mis 35 ya dudo en hacerlo carajo! Hay cosas que de verdad ya no se ven bien jajajaja hay que aceptar y abrazar nuestra edad pero esta mujer se empeña en ser una niña y pues la delata el pinche cuello", escriben a Laura G.

Para quienes no lo saben, el hate de la presentadora de Venga la Alegría viene desde su estancia en Televisa, pues a muchos internautas no les gustó las acciones que realizó en el pasado como polémicas en cuanto a Gomita con quien no se llevaba bien, así como un supuesto amorío con Carlos Loret de Mola.

Te puede interesar:

Aunque eso no es todo, pues aunque ya tiene rato en Venga la Alegría, para muchos su estancia no ha sido del todo agradable, ya que no ha sabido ganarse al público, debido a que en varias ocasiones han sentido que su participación en el matutino es demasiado forzada.