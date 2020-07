Laura G recibe burlas en "Venga la Alegría" por su pasado en el programa "Sabadazo"

Laura G formó parte del programa "Sabadazo" que se transmitía por el canal estelar de Televisa; fue en este programa donde surgió su polémica con "Gomita", con respecto a los supuestos maltratos y bullying que le hacía a la payasita. Desde entonces se ha ganado el repudio de muchas personas, quienes constantemente piden a través de redes sociales que Laura sea sacada del programa "Venga la Alegría".

El pasado de Laura G la persigue. En una reciente emisión unos de sus compañeros de "Venga la Alegría" se burlaron de ella al recordar que tiempo en "Sabadazo", el extinto programa de Televisa, que también era conducido por Maribel Guardia, Omar Chaparro y otras personas más.

"El Capi" Pérez, quien hace sus transmisiones desde casa tras haber dado positivo a COVID-19, habló del programa "Survivor" de TV Azteca, haciendo el siguiente comentario a Laura G: "oye, Laura, ¿tú quemaste la bandera de 'Sabadazo'?", a lo que la conductora respondió: "yo agradecí, gracias 'Sabadazo' por esa experiencia...venga la alegría".

El comentario que hiciera "El Capi" Pérez no fue del total agrado de Laura G. Posteriormente Sergio Sepúlveda también se burló del pasado de Laura G en "Sabadazo". Durante la sección 'Siempre hay un porqué', la conductora le expresó que era un honor participar en su espacio, a lo que él le respondió:

A mí me pasaba lo mismo, yo veía 'Sabadazo' y decía: '¿cuándo me tocará vestirme con pijama?'.

Laura G solo sonrió ante el cometario de Sergio Sepúlveda. Tal parece que la presentadora de televisión no es algo que le guste recordar. Cabe recordar que "Sabadazo" salió del aire en septiembre de 2016, tras seis años de transmisión.

¿Por qué no quieren a Laura G en "Venga la Alegría"?

Constantemente recibe mucho "hate" en redes sociales; usuarios de dichas plataformas digitales han pedido a la producción del matutino de Televisió Azteca, que Laura G ya no forme parte del elenco de conductores de este programa.

"Es de lo peor de Venga la Alegría", "no nos gusta en el programa, no encaja", "Lárgate Laura G de VLA", son algunos de los comentarios negativos que ha recibido a través de redes sociales. Supuestamente este odio a Laura G es en consecuencia por el bullying que le hacía a "Gomita" en "Sabadazo".

Anteriormente la conductora de televisión fue muy clara al responder a sus haters de la siguiente manera: "la verdad no me molesta, me llama mucho la atención que dediquen tanta energía en escribir esos mensajes, pero no, la verdad no".

Laura G tendrá un nuevo proyecto en TV Azteca.

