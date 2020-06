Laura G recibe desagradables comentarios en vísperas de su cumpleaños

Laura G y Sergio Sepúlveda cumplirán un año más de vida mañana domingo y el pasado viernes en el programa Venga la Alegría, tuvieron un festejo por adelantado. En la cuenta de Instagram del matutino de TV Azteca se compartió una fotografía de ambos conductores y los comentarios negativos en contra de Laura no se hicieron esperar.

"Nuestros queridos Sergio Sepúlveda y Laura G celebrarán su cumpleaños este domingo, ¡pero todo el festejo ya comenzó por adelantado!", se escribió en el post de la cuenta de Venga la Alegría.

"Buuuuu Laura G, que su regalo sea salir de Venga la Alegría, ¡a no!, ese sería regalo para nosotros jajaja fuera Laura G", "mira esta de cumple Sergio, la otra equis, ojalá le regalen la salida de VLA jajaja".

No entiendo porque siguen teniendo a Laura allí, no tiene gracia ni talento.

"No veo Venga la alegría por Laura G", "lárgate Laura G", "tan divino Sergio y a la otra ojalá le regalen un pase de salida, nadie la tolera", "lady cabañas es odiosa", fueron algunos de los comentarios que en vez de ser de felicitaciones por su cumpleaños, fueron mensajes de odio.

Anteriormente la conductora de televisión fue muy clara al responder a sus haters de la siguiente manera:

La verdad no me molesta, me llama mucho la atención que dediquen tanta energía en escribir esos mensajes, pero no, la verdad no.