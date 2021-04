Laura G revela a "El Escorpión Dorado" por qué realmente la corrieron de "Primero Noticias"

México. En su momento, el hecho de que a Laura G la despidieron del programa de televisión Primero Noticias causó mucho escándalo en la televisión mexicana, y de los motivos se dijeron muchas cosas.

En entrevista con "El Escorpión Dorado", ahora Laura G habla del tema y le confiesa el verdadero motivo por el cual quedó fuera de ese programa que se transmitía por canal 2 de Televisa, Las Estrellas.

El hecho ocurrió diez años atrás y el motivo habría sido que Laura G le dio un "zape" a su compañera de conducción Martha Guzmán, motivo por el cual se decició que la primera quedara fuera del programa, en vista de su mala actitud y el hecho de violencia que provocó.

A raíz de ese momento vergonzoso ocurrido el 10 de agosto de 2011, Laura G tuvo que salir de los programas de noticias de la barra de Televisa, pero no solo ella, sino que también Martha Guzmán, así lo informó el conductor en su momento.

Les queremos decir que nuestras compañeras, Laura G y Martha Guzmán, dejarán de laborar con nosotros. Ellas seguirán con sus proyectos, y las vamos a extrañar…", expresó Carlos Loret de Mola.

Durante mucho tiempo estuve ahí, me corrieron del noticiero. Hubo un tema de que yo le había dado un zape a una compañera; los productores dijeron ‘aquí este noticiero no es una verdulería y se van las dos'”, dijo Laura sobre su salida de Primero Noticias.

Además Laura G admitió que el "zape" no se lo dio a Martha a propósito con con coraje, sino que fue un momento de broma o juego, pero se lo tomaron a mal. “Cuando quiero dar un putazo lo doy de frente, no me ando escondiendo”, dice a "El Escorpión Dorado".

Foto de Instagram

Laura G tiene por nombre completo María Sonia Laura González Martínez, es originaria de Monterrey, Nuevo León, México (1985), y es reportera de espectáculos, además ha ganado un lugar como conductora en la televisión mexicana.

Anteriormente Laura G ha participado en otros programas como Los 10 Primeros, Me enseñas, Sabadazo, Domingazo, El club de Eva y Todo un Show.

