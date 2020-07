Laura G revela que tuvo un apasionado romance con famoso reportero

México. Laura G, quien participa en el programa de televisión "Venga la Alegría", en Televisión Azteca, confiesa que vivió un apasionado romance con un reportero, años atrás, en el mundial de Sudáfrica.

Laura G viajó a Sudáfrica en 2010 para cubrir el que fue su primer mundial como reportera e hizo equipo con el polémico Mauricio Clark, y este jueves dijo en “Venga la Alegría”que tuvo un amor de verano con un conocido reportero de una televisora.

Puedes leer: Lucía Méndez y Verónica Castro hacen las paces, tras años de enemistad

Y como era un “amor de verano”, Laura G dijo también que al regresar a México le puso punto final a su romance con el reportero, del cual no quiso dar su nombre por respeto.

María Sonia Laura González Martínez es el nombre completo de Laura G y es originaria de Monterrey, Nuevo León, México, y pese a que es una de las conductoras de televisión más populares en México, y hace bien su trabajo, este no es visto a veces con buenos ojos por parte de muchos televidentes.

En días pasados, en la víspera de la celebración de su cumpleaños, colocó la producción de "Venga la Alegría" una imagen suya en la que se hacía referencia a su próximo cumpleaños, pero recibió comentarios negativos, más que positivos.

Buuuuu Laura G, que su regalo sea salir de Venga la Alegría, ¡a no!, ese sería regalo para nosotros jajaja fuera Laura G", "No entiendo por qué siguen teniendo a Laura allí, no tiene gracia ni talento", "No veo Venga la alegría por Laura G", "lárgate Laura G".