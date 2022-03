Laura G se caracteriza de Jenni Rivera y le llueven un sin fin de ataques

Laura G de 36 años de edad no fue del agrado de muchos al caracterizarse de Jenni Rivera en Los Reyes del Playback, donde ella participa y es que no les gustó del todo tanto el vestuario, como la manera en que la interpretó, por lo que se llenó de mucho hate.

Fue con un vestido negro, además de una chamarra del mismo tono con el cual Laura G decidió convertirse en Jenni Rivera para la competencia, incluso una peluca la hizo verse más real, pero ni así conquistó al público quien al final lanzó su veredicto para Venga la Alegría.

"Es competencia de playback, no de imitadores", "No se trata de homenajes es playback respeten su propio concepto, nadie quiere a esta señora porqué tuvo que llegar a arruinar VLA", "No me gustó. La caracterización fué muy grotesca. Super exagerada. Pero bueno.. hay a quienes les pudo encantar su presentación", escriben las redes sociales a Laura G.

Aunque la conductora de espectáculos fue criticada, muchos no pueden negar lo buena que es a la hora de vestirse, pues los looks que porta siempre dan de que hablar de buena manera, incluso han reconocido que con el paso del tiempo se ha ido renovando con un concepto más moderno.

Y es que antes los fans aseguraban que se vestía muy aseñorada, pero de un día para otro cambió totalmente, incluso sus compañeras Kristal Silva y Cynthia Rodríguez le dieron unos tips, por lo que ahora se ve sensacional con lo que se ponga.

Hay que mencionar que desde hace un tiempo la presentadora forma parte de las filas de Tv Azteca, donde muchos la querían, pero hay otros que no se mostraron muy contentos, como cuando Daniel Bisogno arremetió contra ella, pues no le pareció del todo su llegada.

Por si fuera poco la televisora del Ajusco le abrió muchas puertas a la conductora, quien se ha especializado por manejar los espectáculos, además en su cuenta de Twitter comparte algunas notas de los famosos, ya que siempre está al pendiente de lo que pasa en el mundo de la farándula.

