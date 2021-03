Laura G se deja asesorar por Kristal Silva y se quita 10 años de encima con vestido

Laura G de 35 años de edad pone a vibrar las redes sociales, esto después de haberse puesto un vestido de impacto con el que se miraba muy juvenil.

De acuerdo con la misma conductora originaria de Monterrey, ella se dejó asesorar por su compañera Kristal Silva por lo cual le llovieron cientos de piropos.

En la foto se puede ver a una Laura G con un vestido muy apretadito con el cual se miraba como una veinteañera, recordando su paso por Sabadazo.

El vestido era un estampado en manga larga y portaba un cabello lacio muy moderno con el que cambió mucho su rostro de acuerdo con fans.

"Ese el tipo de ropa que te queda muy guapa", "Me encanto tu vestido!!! Podrías decir dónde lo compraste por favor", fueron los comentarios que recibe Laura G por sus seguidores.

Laura G con su vestido moderno se ve muy joven/Instagram

Para quienes no lo saben Laura G es madre de familia y su vida ha cambiado demasiado desde que se casó, pero no por eso no ha dejado de ser la chica divertida que es.

Además a Laura G siempre le ha gustado verse coqueta, y con esta foto demuestra que cuando se quiere mejorar un look se puede lograr con facilidad.

