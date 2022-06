Laura G se renueva al hacerse el corte de Ángela Aguilar quitándose varios años

Laura G de 36 años de edad, se ha convertido en otra pionera de la moda, pues desde hace un tiempo ha sido una mujer versátil en cuanto a los outfits que lleva en Venga la Alegría, pero ahora lo que llamó la atención fue su nuevo corte de cabellos al estilo Ángela Aguilar el cual siempre está a la vanguardia.

Y es que Laura G ya tenía un bueno tiempo con el cabello largo, por lo cual decidió renovarse, por lo que decidió subir a sus redes sociales como se le ve el espectacular corte, el cual fue muy ovacionado, pues como era de esperarse sus fans le dijeron que se quitó unos cuantos años de encima.

"Te sentó superbién ese cambio Lau", "A mí me encanta, look digno de alguien con tu porte", "Muy guapa y ese color me encanta, te ves muy bonita", "Espectacular, divina, hermosa, sensual Laura", "Si,te ves muy guapa ese color de ropa está padrísimo", "Hoy te ves muy bella, saludos laurita desde Ciudad Juárez", "Woooooow guapa guapísima te ves con ese vestido Laura lindísima y eres una princesa", escriben las redes sociales.

Otra de las cosas que llamaron la atención fue el vestido azul de cristales que portó la guapa conductora de Venga la Alegría, ya que ha robado cuadro en el matutino donde se ha convertido en una mujer muy querida, pero como cualquier famoso tiene sus haters quienes le han dicho que no la quieren del todo en el programa, pero ella lejos de meterse en líos prefiere ignorarlos.

Regresando con los looks de Laura G ha causado muchas emociones con los diseños que ha portado, pues van desde vestidos rectos a conjuntos bien ejecutados como blazers, faldas a la rodilla y combinados con los que se ve superjovial sin caer en lo ridículo en cuanto al maquillaje se sigue viendo muy bien, pues le ponen tonos muy alegres o elegantes cuando es necesario.

Por si fuera poco esta guapa mujer también es ejemplo de mujer trabajadora, pues en las tardes la hemos escuchado en un programa de radio donde habla de temas relacionados con el mundo del espectáculo.