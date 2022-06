Laura G suelta fuerte grosería en Venga la Alegría y causa distintas opiniones

Laura G de 36 años de edad, se ha convertido en una de las conductoras más queridas de Venga la Alegría, aunque también es una de las que más recibe hater en redes sociales, pues muchos no la quieren en el matutino, pero hace unos días las cosas se pusieron más tensas después de las groserías que lanzó.

Resulta que uno de Los Destrampados, le estaba haciendo preguntas a los conductores del programa de Tv Azteca, mientras arrojaban un balón a una canasta de basquet ball, por lo que el tiempo era oro, por lo que el tiempo era oro, por lo cual Laura G a quien le lanzaron una pregunta contestó con la palabra pu%&$ en vivo lo que causó reacciones de todo tipo.

"Jajaja Laura a mí me cae bien, todos quieren que sea perfecta", "No puede ser tanta ignorancia!!! Ni escuchar sabe", "La televisión mexicana en su máxima decadencia", "ajaja me gusta su humor pesado", "Si me dio risa, si es respuesta rápida, yo creo que hubiera dicho lo mismo", "Mmm se equivocó el payaso le pregunta como se llama la última … sí está diciendo el nombre de las 5. Laura menciona el nombre de la última hija. Payaso babas tenía que preguntar como se llama la mamá", escriben las redes.

Aunque muchos se identificaron con la respuesta de la conductora mexicana, a otros no les gustó, aunque la misma famosa a dicho en varias ocasiones que el hate ya no le importa, pues desde que estaba en Televisa lo sufre, por lo que ahora se ha vuelto más fuerte, aunque hay ocasiones que le preocupa en realidad ha demostrado tener casta para enfrentar polémica.

Otra de las cosas que se comentan de la comunicadora son sus looks los cuales se le ven muy bien, ya que de un tiempo para acá, Laura G ha experimentado con modas nuevas las cuales le van muy bien, la más reciente fue su corte de cabello al estilo Ángela Aguilar el cual le va muy bien, además su ropa siempre es muy versátil, pues van desde vestidos rectos, a conjuntos de dos piezas.