Laura G temerosa y preocupada confirma que tiene Covid-19

Laura G de 35 años de edad comenzó a sembrar dudas en redes sociales, después de que sus fans empezaron a notar su ausencia en el programa Venga la Alegría y la poderosa razón por la que no está, es porque la conductora tiene Covid-19, dejando en claro que permanecerá en cuarentena para tratarse la enfermedad.

Laura G lejos de preocupar al foro de Venga la Alegría, decidió confesar en redes sociales, que se contagió de Covid-19, aunque en un principio ella pensó que se trataba de una alergia, pues se mudo de casa y había mucho polvo, comenzó a tener escurrimiento nasal, por lo que nunca se imaginó que en realidad tenía Covid-19.

La verdad hay cosas personales que nunca comparto, pero tuve mudanza de casa y al tener tanto polvo este pues pensé que era una alergia, así de sencillo, entonces como era una alergia tenía solamente como esta parte de aquí como escurrimiento nasal ya sabes no gripe como una alergia y me dolía el cuerpo obviamente porque anduve cargando cajas para arriba y para abajo..., dijo Laura G.

Luego del ajetreado cambio de casa Laura G se fue a trabajar a Venga la Alegría el domingo, pero seguía sintiéndose mal, por lo que se hizo la prueba de Covid-19 en las instalaciones de Tv Azteca, donde desafortunadamente salió positiva, por lo que de inmediato se fue a su casa.

Ya platicando con mi productor de Venga la Alegría y le digo, oye no nos vamos mañana, sí me siento súper bien, orale le va perfecto, hablando con mi mamá no fue una alergia sí bla bla voy a abriendo los resultados antes de entrar al aire a radio y yo positivo y ahora que, no tenía ni idea, uno piensa que no le va a dar no, dijo Laura G en sus redes sociales.