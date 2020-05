Laura G y los enfrentamientos con Marta Guzmán

Años atrás, cuando Marta Guzmán y Laura G trabajaban juntas en un noticiero de Televisa, la segunda fue acusada de golpear durante la transmisión en vivo de un programa a la segunda. Por tal situación, ambas perdieron su trabajo como conductoras.

Tal incidente originó la salida del programa de Laura G y Marta Guzmán y se desató el escándalo a nivel nacional, puesto que ambas formaban parte del noticiero quizá más importante del momento en Televisa.

Una publicación compartida de Laura G (@lauragii) el 20 May, 2020 a las 5:46 PDT

Laura G le dio un "zape" a Marta Guzmán cuando se encontraban al aire en Primero Noticias, y ello trajo serias consecuencias.

Puedes leer: Omar Chaparro es atacado por supuestamente filmar con dinero público

En varias ocasiones, Laura G y Marta Guzmán han hablado sobre el tema. En YouTube circula un video en el que Guzmán cuenta en el programa De Primera Mano sobre el tema.

El 'zape' fue como 'sin querer, queriendo'. A mi me gusta llevarme con mis amigos pero no de esa manera. Sentí como un cabezaso de lo fuerte que estuvo. No sabía quién estába atrás de mi."