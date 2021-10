Laura León es captada comprando en tienda de rebajas y así se defiende

México. Laura León fue exhibida en redes sociales días atrás cuando fue captada comprando en una tienda de rebajas, lo que causó alboroto, puesto que quizá mucha gente no imaginó a "La Tesorito" adquiriendo su ropa de oferta.

Un usuario reconoció a la famosa cantante de temas como Yo no soy abusadora comprando ropa y accesorios a precio especial, la grabó con su celular y exhibió en redes, pero lejos de molestarse por ello Laura, respondió como toda una dama al respecto.

“Problema si estuviera robando”, menciona la señora León tras ser vista en varias tiendas de Estados Unidos comprando su ropita.

Durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México, Laura León, protagonista de telenovelas como Salud, dinero y amor, dijo que no tiene nada de malo comprar de oferta su ropa, puesto que la vida está difícil y es algo que todo mundo hace. Ella no tiene problema por eso.

“Íbamos al aeropuerto y me dice el chofer que había varias tiendas, estaban esas y ¡vi unos ofertones bárbaros!... ¡tesoros!... ¡De todo!, ¡de todo me compré!, ¡todo lo que me gustó me lo compré!”.

En varios portales de noticas se comparte que Laura León lejos de enojarse se siente feliz y en su vida hace lo que quiere siempre sin pretender quedar bien con alguien.

"Yo hago lo que yo quiero, soy libre tesoritos. No me da pena, ¿por qué?, al contrario, ¡claro que no!, pero problema si estuviera robando”.

Laura León, cuyo nombre real es Rebeca Valderrain, de 68 años de edad y es originaria de Tabasco, México, recientemente hizo público que próximamente lanzará una línea de juguetes sexuales que serán muy "candentes".

La actuación de esta simpática señora puede verse actualmente en la serie El juego de las llaves, donde participan también Alejandra Guzmán y Maité Perroni, entre otros actores.