Laura León estrena novio, dice cómo la conquistó y se niega a revelar su identidad

México. La cantante mexicana Laura León comparte emocionada al programa Ventaneando que estrena novio, y aunque por ahora prefiere no decir su nombre, lo define como un hombre muy espléndido.

Laura León, de 68 años de edad, originaria de Comalcalco, Tabasco, México, confiesa que conoció a su galán en un restaurante. Se encontraba con unas amigas cuando él llegó y se dio el "flechazo".

"La Tesorito" menciona al programa de Pati Chapoy que su pareja sentimental es un empresario mexicano y radica en San Diego, California, y está muy enamorada de él.

“Estoy maravillosamente bien corazón; estoy muy contenta, plena, agradecida con la vida y con Dios. Soy una mujer feliz gracias a Dios”, dice a Ventaneando.

Además León refiere que su galán es muy amable con ella, la trata como a una reina y además siempre se comporta espléndido.

“No es que me dé regalos caros, pero son lindos. No es tanto eso, sino más bien por la compañía. Estamos juntos, nos caemos muy bien y estamos a gusto. Nos vemos cuando podemos, pero no lo forzamos mucho, cuando se da, se da.”

Foto de Instagram

Y define a su pareja como un hombre lindo, culto, agradable y bellísima persona sobre todo.

"Me siento muy feliz con él porque nos vamos a cenar y al teatro, en fin, pasamos unos ratos muy a gusto y padres y bueno hasta que se dé.”

Laura León es recordada por su participación exitosa en telenovelas de Televisa como Dos mujeres, un camino, El premio mayor y Salud, dinero y amor, además es intérprete de éxitos musicales como Yo no soy abusadora.

Actualmente su trabajo como actirz puede verse en la serie El juego de las llaves, donde comparte con actores como Maite Perroni, además la cantante Alejandra Guzmán.