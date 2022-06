Laura León también quiere hacer Only Fans como Ninel Conde y compartirlo todo

Laura León de 69 años de edad, le quiere hacer la competencia a Ninel Conde en Only Fans, pues la artista al parecer ya se dio cuenta de que varios colegas le están apostando con todo al vender contenido exclusivo como Dios los trajo al mundo, es por eso que se quiere animar.

Fue para Venga la Alegría, donde Laura León confesó que ya tiene todo listo para empezar a posar en dicha plataforma, pues para quienes no lo saben esta artista siempre ha sabido mantenerse muy bien en todos los aspectos, por lo que no duda en convertirse en una mujer muy popular en dicho terreno.

"Yo quiero hacer Only Fans, claro que sí les voy a enseñar todo el tesoro que está precioso y acabo de mandar hacer unas pelucas que están preciosas de todos los colores chinita y de repente soy muy tímida", dijo Laura León, quien no solo tiene muy buena figura siempre se le ve con mucho glamour, desde sus sombreros, hasta la ropa que usa.

"Eso lo debió de hacer cuando era más joven", "La edad no importa si tiene un buen cuerpo aunque sea echó de cirugías", "Qué lo haga! Si otras lo hacen porque ella no? Y efectivamente para todo hay gustos", "¡Súper!, hay que buscar la papa, además así le dan la madre a Televisa y demás televisoras porque piensan que las actrices maduras no sirven para sus producciones pedorras", escriben las redes.

Para quienes no lo saben desde hace tiempo no vemos a Laura León en algún melodrama, por lo que muchos de sus fans la extrañan por lo menos en las telenovelas, pero lo que sí es un hecho es que su bioserie viene en camino, así lo dio a conocer en la misma entrevista, aunque por el momento tendrán que esperarse sus fans, pues las cosas se han retrasado un poco.

Te puede interesar:

"Si hay cosas, pero todo se ha ido atrasando un poquito tesoros, hay que tener la paciencia, me entienden por qué no se puede ya ahorita no, no las cosas llegan a su tiempo, los tiempos de Dios son perfectos", dijo Laura León.