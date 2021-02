Laura Marie la amiga de Joselyn Cano que sigue sus pasos en redes

Tras la muerte de la modelo Joselyn Cano, sus grandes amigas han continuado con el legado de la joven, quien era muy famosa por sus fotos provocativas con las cuales se ganaba miles de likes, además de varios comentarios de todo tipo, es por eso que una de sus amigas sigue con el legado de la chica, se trata de Laura Marie quien va volando con el número de seguidores.

Para quienes no lo saben Joselyn Cano colaboró en el pasado con Laura Marie, quien tiene un cuerpazo de envidia, basta con ver las fotos de la chica en Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, además su rostro es muy bello, pues sus fans se lo dicen a cada momento, ya que la bella mujer es amante de las selfies.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La ropa de encaje es una de las preferidas de Laura Marie, ya que con ella no solo se ve irresistible sino tierna, pero eso no es todo, ya que a la joven le gusta mucho el maquillaje, en especial las sombras, pues resalta su mirada profunda dándole un toque único a sus fotos las cuales se llenan de likes, por si fuera poco la joven está haciendo algo muy especial.

Resulta que cada mes Laura Marie se toma una foto caracterizando la fecha más importante, por lo que hace unas horas subió una foto, donde se le ve con ropa del Día de San Valentín, por lo cual le llovieron piropos a la joven quien se dedica mucho al cuidado de su cuerpo, pues se ha convertido en su herramienta de trabajo desde hace tiempo.

"¡Creo que todas quieren ser tu San Valentín!", "¡Yo deseo! Te ves increíblemente sexy y hermosa", "¡Seguro que lo haré, Laura, hermosa y sexy bestia! RAWR!", "Daría mi vida por ser tus valentines no se si estas ha sido otra mujer tan hermosa como tu", "Eres increíble y perfecta en el rojo mi reina", le escriben a Laura Marie por la bella foto.

Leer más: Así se veía la hermosa Joselyn Cano con apenas 19 años de edad

Otra de las cosas que les fascina a los fans de Laura Marie es como posa en cada una de las fotos de una manera muy parecida a la de Joselyn Cano, pues le fascina que sus curvas se noten demasiado, por lo que elige ropa que le pueda moldear de la mejor manera su cintura de infarto, además de poseer el abdomen de diva que se carga la guapa mujer.

Leer más: Revelan fotos de Joselyn Cano embarazada y de sus dos hijos

Para quienes no lo saben Laura Marie tiene only fans, donde comparte sus fotos más intimas, es por eso que le da mucha publicidad a dicha cuenta en sus redes sociales, por lo que vemos lanzando varios promocionales en video, pero eso no es todo, pues usa sus lujosos viajes para darse a conocer aún más, uno de los más recientes fue su salida a Indonesia donde apareció en un espectacular traje de baño donde se mira como una diosa.

Y es que Laura Marie tuvo como ejemplo para verse como una verdadera diosa a Joselyn Cano, quien aún tiene millones de seguidores en Instagram, por lo que muchos desean saber que será de la cuenta de la modelo, quien murió después de someterse a una cirugía plástica para un levantamiento de glúteos, pero durante el procedimiento al parecer sufrió un infarto.

Laura Marie con una belleza única en redes/Instagram

Cabe mencionar que Laura Marie seguirá haciendo tributo a su fallecida amiga Joselyn Cano, con sus fotos subidas de tono, por lo que muchos están emocionados por la belleza que se carga esta joven quien está triunfando en las redes sociales y que en algún futuro podría participar con modelos famosas como Ana Cheri o Jailyne Ojeda, quienes son la sensación de Instagram.