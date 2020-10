Laura Pausini confiesa por qué vive desilusionada de las compañías disqueras

México. Laura Pausini, considerada la cantautora italiana más exitosa y conocida a nivel mundial, confiesa por qué vive desilusionada de las compañías disqueras. En entrevista con el locutor y periodista español Xavi Martínez para su podcast Seven, Pausini, cantante de éxitos musicales como Víveme y Se fue, comparte el por qué de su descontento con las disqueras.

"Hace tres o cuatro años que no entiendo nada de lo que está pasando en el mundo discográfico", refiere, además también cita que en muchos países las casas disqueras se han llenado de personas que no siguen impulsos "artísticos" y orillan a los artistas a interpretar estilos que no son los suyos.