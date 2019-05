Laura Pausini rompe en llanto en fiesta sorpresa de cumpleaños

Laura Pausini rompió en llanto al ver a sus padres y amigas de la infancia en una fiesta sorpresa que le organizaron debido a su cumpleaños donde su emotiva reacción fue la satisfacción para todos.

Resulta que la cantante se dirigía a una convivencia que le habían organizado algunos compañeros, pero nunca se imaginó que sus mejores amigos y padres estarían emocionando a todos, incluso la cantante compartió el video en Instagram donde agradeció la sorpresa.

"Este es el momento en el que descubro que mis padres y mis mejores amigas de la escuela me han sorprendido y han llegado a mi cumpleaños desde lejos. No he visto a mis padres en mucho tiempo, así que me emocioné mucho. ¡Ayer fue un hermoso cumpleaños!", escribió Laura.

El tierno video cuenta con más de 400 mil reproducciones además de cientos de comentarios por parte de amigos y colegas famosos como Carlos Rivera, Wisin y Giovanni Ciacci, entre otros.

Recordemos que Laura Pausini es de una de las mujeres más queridas del espectáculo, pues su carisma y talento arriba del escenario han conquistado a millones.

Cabe mencionar que hace unos meses Laura Pausini estrenó con Carlos Rivera el tema La Solución el cual sigue teniendo gran éxito convirtiéndose en tendencia.

"Te mereces todo el amor del mundo Laura!".

"Me muero de amor que bonito Laura!! una de las sensaciones más hermosas de la vida".