Laura Zapata asegura que su abuela Eva Mange fue golpeada en el asilo donde estaba

México. La primera actriz mexicana Laura Zapata, quien ha estado a cargo en los últimos años de la salud de su abuela Eva Mange, de 103 años de edad, asegura que fue golpeada en el asilo y por eso ahora más que nunca está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias.

Laura Zapata además ha compartido cómo ha avanzado en su salud su abuel, tras dejar el asilo Le Grand Senior para ancianos donde supuestamente era mal atendida por los médicos, pero no conforme con eso, ahora cita que también pudo ser agredida física y psicológicamente durante su estadía, dijo a esto a medios de comunicación en Ciudad de México.

La información se da a conocer en varios portales de noticias, pero Laura Zapata también menciona que la salud de su abuela ha mejorado considerablemente, por lo cual se alegra. Las escaras de decúbito que padece parecen estar sanando y tomando en cuenta que la salud de la señora es du prioridad, también lo es el hecho de que busca que el caso de su abuela sea atendido por las instituciones legales pertinentes.

Pero volviendo al tema de la supuesta violencia que la señora Mange padeció, en entrevista para TVyNovelas, Laura Zapata reveló que su abuela se despierta por las noches gritando frases como “llévame a la casa” o “no, y no me pegues”, y esto hizo que Zapata considere denunciar que la anciana mujer fue víctima de golpes en el asilo.

Leer más: Clausuran el asilo donde supuestamente maltrataban a la abuela de Laura Zapata y de Thalía

Cuando llegó y dijo: “¡Ay, mi cuarto!”, me tocó el corazón. Honestamente fueron noches en vela. Mi abuela gritaba: “¡No, no me pegues! ¡No por favor!”. Y gritando decía: “¡No, llévame! ¡No! ¡No me dejes, ¡llévame contigo! ¡Sácame de aquí! ¡Ya vámonos a la casa!”. Terrible. De verdad ha sido una experiencia aterradora”, comparte Laura a dicha publicación.