Laura Zapata defiende con uñas y dientes a Thalía, no permitirá que Yolanda Andrade le haga daño

En un encuentro que la actriz y cantante Laura Zapata tuvo con varios medios de comunicación en la Ciudad de México, le mandó una advertencia a la conductora de televisión Yolanda Andrade, originaria de Culiacán, Sinaloa, manifestando que no permitirá que le haga daño a su hermana Thalía, así como se lo hizo a Verónica Castro.

Lo que pasa es que lo que le hizo a la señora Verónica Castro, no vamos a permitir que se lo haga a mi queridísima hermana Thalía.

¿Qué fue lo que pasó? Hace unos días en un Instagram Live Yolanda Andrade, confesó haber tenido un romance con una "guapa cantante de un grupo musical". Muchos usuarios de la red social antes mencionado, comenzaron a decir que se trataba de Thalía, amiga muy cercana de la presentadora de "Montse & Joe".

Yolanda Andrade expresó: "le atinaron", pero sin confirmar si se trataba de Thalía. Ante esto Laura Zapata "explotó" y comenzó a arremeter en contra de la sinaloense. En Twitter escribió:

"¡Vomitiva la fulana! Pobre no tiene qué hacer", en referencia a Yolanda Andrade, refiriéndose a ella como una persona "nociva, tóxica, lesiva, mala entraña". La actriz de telenovelas externó que mejor debería hablar de su papá y hermano: "de qué murieron, por qué murieron, quién los mató…y a qué se dedicaban".

Esta y otras declaraciones de Laura Zapata, llevaron a Yolanda Andrade a interponer una demanda en su contra, tal y como lo confirmó a través de sus redes sociales. En el encuentro que tuvo la hermana de Thalía con la prensa de espectáculos, dijo al respecto:

"Que me demande, yo no dije ninguna mentira, quiere tapar lo que yo dije con la supuesta demanda, que me demande, pero más bien que platique de lo que tiene que platicar".

Pero, ¿por qué Laura Zapata declara que no permitirá que Yolanda Andrade le haga a Thalía, lo que le hizo a Verónica Castro?

Como muchos recordarán, hace un tiempo Yolanda Andrade destapó haber tenido una relación amorosa con la actriz Verónica Castro y además, se habían casado de manera simbólica en Ámsterdam, capital de los Países Bajos. Mencionadas declaraciones pusieron a la protagonista de la serie de Netflix "La Casa de las Flores", en todo un revuelo mediático.

Laura Zapata defenderá a su hermana Thalía con uñas y dientes, no permitiendo que pase por lo mismo que Verónica Castro. Asimismo declaró que las personas coherentes, están cansadas de este tipo de mentiras.

"Inmediatamente salen mis maravillosos fans y la gente cuerda, la gente coherente que ya está harta de este tipo de cosas, de este tipo de manoseos".