Laura Zapata desmiente que Thalía visitó a su abuela en su cumpleaños

Hace unos días la abuela de Thalía, la señora Eva Mange celebró su cumpleaños 101 a lado de su nieta Laura Zapata, quien se ha hecho encargó de ella desde su juventud.

Es por eso que el programa De Primera Mano le preguntó Laura como se la pasó la señora en su día, además de preguntarle si Thalía vino a visitarla, pues en un video que subió a Instagram se puede ver a ambas cantando.

"¿Cuando? no ella no vino, no vino en esta ocasión ella andaba de viaje creo, no vino en esta ocasión, creo que tampoco habló por teléfono de ella pues esta en su vida ¿no?", expresó Laura.

Incluso aseguró que el video que compartió Thalía es de la vez pasada que la visitó por lo que también aclaró que sus medias hermanas Ernestina, Federica y Gabriela Sodi tampoco la felicitaron.

Recordemos que el año pasado Laura Zapata realizó una gran fiesta para su abuela donde asistieron varias celebridades y amigos más cercanos de la familia.