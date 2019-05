Laura Zapata en defensa de Vicente Fernández tras declaraciones

Luego de las fuertes declaraciones que hizo Vicente Fernández, en una entrevista donde aseguró que no quería un trasplante de hígado de una persona homosexual varios internautas se le han ido encima.

Ahora Laura Zapata defendió al cantante asegurando que deben de respetar sus declaraciones así como se han respetado las de la comunidad LGBT, ocasionando otro debate en redes sociales por su opinión.

"También se debe respetar pues el pensamiento de Vicente Fernández y no hay que satanizar a nadie y tampoco a las personas que son conservadoras y que dicen que pues eso no les parece porque los que piden respeto pues resulta que no lo dan...", dijo Laura.

Por si fuera poco aseguró que Vicente Fernández es un ídolo nacional que se debe respetar y señaló que es toda una bendición que alguien quiera donarte un órgano.

"También pido respeto sobre todo para los ídolos nacionales yo lo respeto profundamente y hay que respetar lo que el expone y lo que el dice y lo que él piensa no yo respeto a todos para que me respeten a mí...", expresó la actriz.

Mientras tanto usuarios que vieron las declaraciones de Zapata dejaron en claro que al final tiene razón, pero el tono en que lo dijo no le ayudó en nada al defender a Vicente Fernández.

"Laura Zapata tiene toda la razón cada quien es libre de hacer o deshacer su vida pero los que se “ofenden” por lo que dijo don Vicente son los que demuestran más intolerancia".

"Creo que no está mal su opinión, sin embargo el tono en el que habla no le ayuda en nada...".