Laura Zapata furiosa con Juan José Origel por comentar que su abuela ya debería descansar en paz

Laura Zapata de 65 años de edad, está demasiado furiosa con Juan José Origel de 74, y es que después de que la primera diera a conocer que su abuela, la señora Eva Mange de 104, está internada en un hospital, el periodista dijo que esta vida ya no es para la señora, por lo que comentó en redes que ya debería descansar en paz.

Y es que Laura Zapata compartió una foto donde se ve a la señora en una cama de hospital, por lo que Juan José Origel al ver la foto de inmediato hizo el comentario que sacudió a las redes sociales, pero en especial a la actriz mexicana, quien le contestó de inmediato a su colega, pues estuvo muy fuera de lugar lo que hizo.

"Con todo el cariño, que Dios la reciba! Esta ya no es vida para mi querida doña Eva a quien tanto cariño le he tenido!", escribió Juan José Origel al ver la foto de la también abuela de Thalía en cara, por lo que varios fans de Laura Zapata, además de ella, se le echaron encima, pues como muchos ya lo saben la señora es de carácter fuerte.

"@juanjoseorigel la verdad es incomprensible tu comentario quién eres tú para decir si es vida o no es vida la que tiene mi abuelita", expresó Laura Zapata al ver como se expresó el famoso en redes sociales en cuanto a la salud de la señora quien ya requiere de cuidados especiales por su avanzada edad.

"@juanjoseorigel pues con todo respeto Pepillo uno no sabe tú te puedes ir primero que doña Eva mange solo dios sabe cuándo y a qué hora tú siempre con tus cosas y luego te quejas por qué Thalia te deja de hablar yo no le hice nada siempre dices", "@juanjoseorigel pepillo con todo respeto eso no se dice nunca y menos a Laura que para ella es su mamá", escriben las redes sociales.

Te puede interesar:

Cabe mencionar que Juan José Origel para muchos también es considerado un personaje polémico en el medio, pues otro escándalo reciente es que está molesto por ver a Silvia Pinal trabajando en la obra de Caperucita Roja.