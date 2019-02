Laura Zapata harta de que mal interpreten sus declaraciones

Laura Zapata estalló en contra de los medios que siempre mal interpretan sus entrevistas o declaraciones y es que se encuentran en el ojo del huracán por haber hablado sobre la actriz Yalitza Aparicio, quienes muchos consideran que la llamó fea.

"Yo digo las cosas pero nada más que siempre me las mal interpretan y me las trastocan para tener nota, me parece de una vulgaridad y de una bajeza verdaderamente espeluznante", dijo para Ventaneando.

La hermana de Thalía también invitó a las personas a que vean las cosas buenas y tengan un nivel de conciencia alto, pues así podrían dejarse de influenciar de las notas falsas.

"Yo creo que los mexicanos lo que tenemos que hacer es elevar un poco nuestro nivel de conciencia y no sacar de contextos a nuestra conveniencia las cosas que una persona dice, entonces soy responsable de lo que digo, no de lo que entienden y de lo que mucho menos transcribe...", aseguró Laura.

"Tiene derecho a expresarse como ella lo desee igual que tu y yo".

"Pues a mí tampoco me parece bonita, pero eso no significa que tal vez tenga muchas otras cualidades".