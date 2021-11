Laura Zapata, hermana de Thalía, arremete contra Harry Styles ex One Direction; sus fans la atacan

Como coloquialmente se dice, la actriz mexicana Laura Zapata no tiene pelos en la lengua. La hermana de la cantante Thalía, arremetió en contra del cantante y compositor británico Harry Styles, ex integrante de la boy band One Direction. La controvertida villana de telenovelas, expresó su desagrado al ver una fotografía del joven intérprete usando un vestido.

La cuenta de Twitter @UnaMujerCualquiera publicó una foto de Harry Styles usando un vestido inspirado en "Dorothy", el personaje principal de "El mago de Oz". En este post se hizo la siguiente pregunta: "mujeres sean honestas, ¿se sienten atraídas por él?", a lo que Laura Zapata respondió:

Que horror, tendría que estar enferma.

Las palabras de Laura Zapata en contra del ex One Direction ocasionó todo un debate; fans del intérprete de temas como "Watermelon sugar", "Sign of the times", "Adore you" y muchos más, salieron en su defensa y otras personas más, le dieron la razón a la actriz de cine, teatro y televisión.

"Utilizar el 'ni que estuviera enferma' está de más y es innecesario, si no le gusta pues hasta ahí, guarde ese tipo de comentarios para usted", expresó una usuaria de Twitter. Por otra parte, este es uno de los comentarios a favor de Laura Zapata: "totalmente sincera y honesta, no por agradar uno tiene que ser hipócrita, las cosas claras".

El comentario de Laura Zapata sobre Harry Styles, el cual provocó todo un debate.

Ante las críticas en su contra, Laura Zapata envió el siguiente mensaje: "aquí está muy claro lo que su obtusa mente no comprende. Pregunta @UnaMujerCualquiera: mujeres sean honestas, ¿se sienten atraídas por él?".

Externó que "yo fui honesta" y respondió que ni que estuviera enferma. "A mí no me atraen este tipo de hombres disfrazados, ¿cuál es su dolor?".

Asimismo en otro tweet manifestó: "a todos mis queridos seguidores, perdón por el desaseo de lo que ocurre en mi sitio, pero es la generación cristal que con todo se rompe, no saben escuchar opiniones ajenas y todo lo toman personal".

El vestido que usó Harry Styles, el cual provocó desagrado en Laura Zapata

A fines de octubre pasado el cantante originario de Cheshire en el condado de Inglaterra, en el Reino Unido, ofreció dos conciertos en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos. Los shows coincidieron con la celebración de Halloween, por lo cual Harry "bautizó" dichos conciertos como "Harryween Fancy Dress Party".

Muchos de sus fans asistieron a sus conciertos con sus mejores disfraces, al igual que Harry Styles y su banda, quienes se caracterizaron como los personajes de la legendaria película de 1939 "El mago de Oz".

Harry utilizó atuendo inspirado en "Dorothy"; se trató de vestido a cuadros, unas medias rojas y unos botines hechos a medida y customizados, como si fueran los míticos zapatos rojo rubí, característicos de este personaje.

El vestido fue creado por el diseñador italiano Alessandro Michele, director creativo de la casa de modas italiana Gucci.

De acuerdo con Vogue "el ex integrante de la boy band One Direction, es a la vez un ícono de la moda, un antídoto contra la masculinidad tóxica y todo un ídolo de masas".