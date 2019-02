Laura Zapata llama "fea" a Yalitza Aparicio (VIDEO)

Laura Zapata, conocida actriz mexicana, trató de defender a su compatriota Yalitza Aparicio de tantas criticas que ha recibido desde que se estrenó el filme "Roma". Sin embargo, las palabras de la media hermana de Thalía no ayudaron mucho.

En una entrevista con varios medios de comunicación, Laura Zapata comentó sobre lo que han dicho otras famosas sobre la nominación de Yalitza Aparicio al Oscar:

Qué suerte, ¿no? La suerte de las feas… no, no es cierto.

Aunque Laura Zapata dio a entender que fue una broma su comentario sobre Yalitza Aparicio e inmediatamente, señaló que "no hay que envidiar a nadie, le tocó la suerte que muchas quisieran", los usuarios de redes sociales no dudaron en señalar que precisamente era eso lo que sentía la actriz por Yalitza Aparicio, pues aseguraban que "ya está acabada y vive de la polémica".

“Con razón ni las hermanas la quieren”, opinó una usuaria de redes sociales con respecto al comentario de Laura Zapata.

Hace unos días, Yalitza Aparicio mandó un mensaje a todas aquellas personas que la han criticado, en vez de alegrarse por los logros que ha obtenido tras protagonizar "Roma".

Yo no conocía muchas cosas del cine, me alejé totalmente del cine y de todo lo que tenía que ver con este medio, porque consideraba que no me pertenecía a mí.