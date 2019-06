Laura Zapata opina sobre la pelea de Frida Sofía con su mamá

En un encuentro con medios de comunicación, Laura Zapata habló sobre la mediática pelea que han llevado en redes sociales Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

“Muy triste, a mí no me ha gustado nada lo que ha pasado. Me gustaría que de alguna manera recapacitara cada quien y sobre todo este pleito entre madre e hija es dolorosísimo", comentó la también cantante Laura Zapata.

La verdad está muy fuerte, es algo muy penoso, me duele muchísimo, yo no creo que su mamá ande con el novio, no lo creo, aunque pienso: 'es lo que ha visto'.

“Es muy doloroso ver todo esto expuesto en las redes y de alguna manera que alguien que las quiere no las llame a la cordura, a no dar pan también para comer, no, de algo que ojalá pase, ojalá que se aclare y ojalá que no sea cierto”, señaló la media hermana de Thalía.

Aprovechando las cámaras de los medios de comunicación, mandó un claro mensaje a Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

Yo le diría a Frida que todo lo que tiene se lo ha dado su madre.

"Que recapacite un poco, yo no creo, ojalá no esté equivocada, pero yo no creo que Alejandra ande con el novio de su hija. Y a Alejandra yo le diría que no vale la pena. Dile a ese chico: 'oye, que padre, adiós, porque no quiero hacer sufrir a mi hija’. Ojalá se componga todo porque es gente muy querida por todos nosotros, gran dinastía, la dinastía Pinal, pues que Dios las bendiga y que paren un poco todo esto”, manifestó Laura Zapata.