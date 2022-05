Laura Zapata revela lo mal que Thalía la pasa por padecer la enfermedad de Lyme

México. Laura Zapata revela lo mal que su hermana Thalía la pasa por padecer la enfermedad de Lyme y señala que pasa días complicados pese a que se medica; dicha enfermedad le fue detectada hace casi 13 años.

Thalía hizo público que le diagnosticaron Lyme a causa de una picadura de una garrapata y que ataca las articulaciones del sistema nervioso y corazón.

En entrevista con medios de comunicación en CDMX, Lauza Zapata dijo que Thalía ha luchado para combatir tal enfermedad, pero lamentablemente su salud se ve afectada cada vez más.

“A veces se siente mal, me dice: ‘hermanita no me puedo levantar, me estoy arrastrando, pero me obligo’. Ella es bien disciplinada, tiene su gimnasio en su casa, me dice: ‘me voy a obligar, porque no me puedo mover, me duelen las coyunturas, pero me voy a obligar’".

En varios portales de noticias se reporta que Laura Zapata acudió a la primera comunión de la bisnieta de Mario Moreno "Cantinflas" y en dicho evento charló con la prensa.

Thalía, su esposo Tommy Mottola e hijos. Foto de Instagram

“Es una enfermedad que no tiene cura, mi mamá murió con Lyme, tomaba 27 o 30 pastillas. Thalía está llevando su enfermedad, ojalá que encuentren la cura contra el Lyme”.

Laura Zapata, de 65 años de edad, originaria de CDMX al igual que Thalía, quien tiene 50, resalta la buena actitud que siempre muestra su famosa hermana y jamás se da por vencida:

"Deja a sus hijos en la escuela, también los recoge y siempre está al pendiente absolutamente de ellos, además se atiende muchísimo, está guapísima."

Por otra parte, Zapata manifestó que pese a este mal que le aqueja a su hermana, ella siempre está atenta a la salud de su abuela, doña Eva Mange, sobre todo ahora que fue necesario llevarla al hospital.

Zapata, recordada por su participación en melodramas de Televisa como María Mercedes, Rosa salvaje y La gata, también dice que Thalía siempre está al pendiente de la salud de su abuela doña Eva Mange.

Thalía y Laura Zapata trabajaron juntas en la telenovela María Mercedes a principio de los años noventa, producción del fallecido Valentín Pimpstein y en donde la primera interpretó a Malvina, la villana de la historia.

Desde entonces las famosa hermanas no actúan juntas pese a que sus respectivos fans se los han pedido mucho, pero Thalía dejó de actuar en el año 2000 y decidió enfocarse a su carrera como cantante.

Fue con la telenovela Rosalinda que Thalía puso fin a su carrera como actriz y desde entonces no ha vuelto a actuar. En dicha producción también intervinieron como actores Angélica María y Fernando Carrillo.