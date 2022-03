Laura Zapata revela que Thalía no quiso apoyar a su abuela en demanda porque era muy caro

Thalía de 50 años de edad, de nuevo entro en la polémica, esto después de que su hermana Laura Zapata confesara que no quiso participar en una demanda contra las personas encargadas de cuidar a su abuela el año pasado, quienes según la cuidaron muy mal y hasta heridas presentó.

Ahora, en una entrevista, Laura Zapata, dijo que le suplicó a Thalía para que participara en la demanda en contra del lugar donde estaba a su abuela, la señora Eva Mange, pero le dijo que era muy caro, por lo que no quiso una batalla legal con el lugar dejando a las redes impactadas por las declaraciones.

"Bueno mira al principio ella estaba de verdad muy enojada y al principio hicimos muchos videos en referencia a como había yo encontrado a mi abuela (...) entonces me dijo yo no quiero porque son muy caros los abogados, porque un pleito de esos cuesta muy caro fueron las razones que ella me dio", dijo Laura Zapata.

Aunque la actriz de telenovelas dijo que a lo mejor Thalía no quiso entrar a la batalla por cuestiones de imagen, la entrevistadora le hizo saber que lo raro es que la intérprete de Arrasando al fin de cuentas tiene dinero, pues no solo por ella misma, sino por el mismo Tommy Mottola su esposo con quien lleva varios años casada.

Para quienes no lo saben en varias ocasiones Laura Zapata y Thalía han creado una enemistad, pero después hacen las pases, pues es con la única de las hermanas Sodi, con las que la actriz se lleva, ya que con el resto lleva años distanciada, por diversas razones, pues desde la muerte de su madre las peleas entre ambas comenzaron.

"Esta señora no sabe como sacarle dinero a Thalia", "Y por qué todo lo tiene que pagar Thalía que las@otras nietas o hijas no pueden o que pex", "Lo mínimo que debe hacer Laura Zapata es ver por su abuelita, ya que fue su abuelita quien la cuido y vio por ella; Y finalmente si la que cubre los gastos es Thalia es un gran ayuda", escriben las redes.

