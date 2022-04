No hay duda de que la belleza se hereda y un claro ejemplo es el de Laura y su hermana menor Thalía , pues ambas son mujeres muy hermosas y también talentosas, lo que comprueban sus diferentes proyectos dentro del mundo del espectáculo.

La publicación, como era de esperarse, no pasó desapercibida entre sus fanáticos, quienes externaron que lució completamente hermosa y la llenaron de amor, además, expresaron que tiene un gran parecido con Aracely Arámbula.

Laura Zapata se rejuvenece con nuevo look y creen que es idéntica a Aracely Arámbula

Laura Zapata ahora presume un look más jovial; su ya conocido rubio extra claro, y un corte estilo bob asimétrico que lució con el cabello ondulado, luciendo elegante y coqueta a la vez.

México.- La actriz y cantante mexicana Laura Zapata desató todo tipo de halagos al presumir un nuevo look con el que se quitó varios años de encima, según sus seguidores, luciendo muy joven y hasta siendo comparada con Aracely Arámbula.

Gilberto Coronel Periodista Web

Egresado de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente unidad Culiacán, generación 2015-2019. Ingresé a empresas EL DEBATE como practicante en el área de periódico impreso en la sección de espectáculos, en donde tuve la oportunidad de cubrir eventos y entrevistar a distintas figuras locales. Al terminar mi periodo de capacitación logré obtener empleo en la misma empresa, iniciando en el área de web, en donde, desde hace dos años, me he desempeñado como reportero en los distintos géneros periodísticos, cubriendo contenido noticioso, realizando entrevistas a nuevos talentos y figuras reconocidas a nivel nacional manteniendo al tanto a nuestros lectores sobre el medio del espectáculo. De la misma manera, he estado enfocado en noticias sobre turismo y viajes compartiendo los mejores destinos para visitar tanto en México como alrededor del mundo.