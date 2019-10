Laura Zapata se ríe del estreno de Cuna de lobos

Mi querido Jorge !!! ������ https://t.co/TioHrZxQW4 — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) October 8, 2019

La actriz Laura Zapata maldice el estreno de la teleserie "Cuna de lobos", protagonizada por la también actriz Paz Vega, originaria de España. "En el rating llevarán la penitencia y el que ríe al último, ríe mejor", escribe Zapata en Twitter. Laura Zapata buscó a la productor Giselle González para pedirle que le diera oportunidad de interpretar a Catalina Creel en la nueva versión de "Cuna de lobos", de acuerdo a reporte de Grupo Fórmula. Giselle González decidió elegir a Paz Vega para tan famoso personaje encarnado en los años 80 por la fallecida María Rubio. La nueva versión de "Cuna de lobos" se estrenó el pasado lunes y Laura Zapata tiene su opinión sobre la historia. En el rating llevarán la penitencia. Y el que ríe al último, ríe mejor", comentó la actriz, en respuesta al tuit que publica uno de sus seguidores. Sin duda era tu papel (refiriéndose a Laura Zapata); de hueva la Paz (Vega)", escribe el usuario @melissanunooo Y en otro tuit, a Laura Zapata le hacen ver nuevamente que el papel, sin duda alguna, debió ser de ella: Me hubiera encantado verte en ese rol mi querida Laurita, sin duda alguna hubiese sido un papel espectacular...". A través de Twitter, Zapata, quien es reconocida como una de las mejores actrices en México, sobre todo porque interpreta bastante bien a las villanas en la televisión, señala que por trabajo, no hubiese podido aceptar trabajar en "Cuna de lobos". Me salió algo mejor. Si la hubiera hecho no hubiera podido hacer el nuevo proyecto", escribió a un hater. "Cuna de lobos" comenzó a transmitirse el pasado lunes a través de canal 2 de Televisa, Las Estrellas, y su raiting vendría en caída en su semana de estreno. Según reporte de medición, la telenovela comenzó con un registro de 3 millones 200 mil televidentes, pero conforme transcurren los capítulos la baja es muy notable. En el capítulo del miércoles pasado, "Cuna de lobos" promedió 2 millones 700 mil. A la nueva versión del melodrama le han agregado cosas y situaciones que en la versión original no iban. Por ejemplo, Carlos Larios, el esposo de Catalina, en esta versión muere en un barco en alta mar, asesinado por ella. En la trama original, el mismo personaje sufre un accidente automovilístico, luego de que Catalina le pone veneno en su jugo de naranja. En la versión exitosa de los años 80, Catalina está al frente de un emporio de medicamentos (Laboratorios LarCreel), y en esta ocasión está inmiscuída con tráfico de diamantes.