Laureano Brizuela destroza al elenco de 90's Pop Tour

El cantante argentino Laureano Brizuela destroza por completo al elenco de 90's Pop Tour, y comenta que los artistas que participan en él carecen de talento. En entrevista con Ventaneando, señala que los grupos no se diferencían por algo en especial.

Laureano Brizuela, intérprete de éxitos musicales como Tiempo para amarte y Nada contra nada, lamenta que la falta de talentos actuales y el hecho de que los grupos musicales que tienen shows, basados en éxitos musicales de los 90, no tengan un sello que permita diferenciar una banda de otra.

Me ha tocado y que me disculpen estos chicos, y conozco a algunos, pero hay un tour de los 90 independientemente de los nombres, si los veo en la calle, no sé quienes son."