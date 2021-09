Lauren Ridloff habla del trato que le dio Angelina Jolie cuando filmaron juntas Eternals

México. Eternals es una de las producciones cinematográficas que próximamente se estrenarán en cines de todo el mundo y en ella participan estrellas como Angelina Jolie, Salma Hayek y Lauren Ridloff.

Y es Lauren Ridloff quien en recientes declaraciones con la prensa internacional habló de cómo fue su participación en Eternals, pero también de cómo se llevó con sus compañeros actores, especialmente con Jolie.

Lauren es una actriz sorda y eso no ha impedido para que consiga destacar en el mundo del cine y siempre ha contado con el apoyo de sus compañeros y amigos actores, como sucedió con Angelina Jolie.

A muchas complicaciones se enfrentó en las grabaciones de Eternals, de Marvel Studios, la guapa actriz de 43 años de edad, quien es originaria de Chicago, Estados Unidos, pero la producción la ayudó a librarlas y sacar adelante su trabajo.

Lauren Ridloff interpreta en dicha película a Makkari, y en entrevista para The New York Times, confesó la frustración que sentía al no poder escuchar las indicaciones que daban para comenzar a grabar, pero fue en Jolie en quien encontró una solución.

"Hubo un momento en el que compartí la frustración que sentía con Angie, en una fiesta que hicimos después de un día de rodaje. Ella, de forma inmediata, me hizo una sugerencia, '¿Por qué no usamos un puntero láser que los de efectos especiales puedan borrar fácilmente?'".

La propuesta de Angelina fue efectiva para Lauren, puesto que cada vez que miraba a un muro, los actores usaban el puntero láser para hacer un círculo en él y cuando desaparecía quería decir que estában rodando.

Además revela que se sentía apenada con muchos de los actores por su condición y la pasaba ofreciendo discúlpas, luego comprendió que no tenía que hacerlo, ya que todos los actores en cierta medida tienen que enfrentarse a algunos desafíos.

Lauren también menciona en la misma entrevista que su participación en Eternals la dejó bastante satisfecha y solo espera el estreno mundial para ver resultados, aunque augura un éxito total.

Lauren Ridloff es reconocida principalmente por su interpretación de Sarah Norman en la obra de Broadway Children of a Lesser God y por su papel como Connie en la popular serie de televisión The Walking Dead, a partir de su novena temporada en 2018.