Lauri García continúa transmitiendo su mensaje de amor, ahora acompaña de trompetas en "Contigo"

Luego de conquistar corazones con un tema musical tan dulce como la "Miel", la joven cantante y compositora Lauri García, originaria de Guadalajara, estado de Jalisco, México, lanza su nueva canción "Contigo", que al igual que su éxito anterior, es ideal para dedicársela a la persona que más te haga feliz, no solamente a una pareja sentimental.

"Esta es una canción muy especial para mí", expresó la también influencer de 20 años de edad, explicando que siempre había querido componer una canción que llevara trompetas, "y que mejor que 'Contigo'", manteniendo su estilo y esencia musical, transmitiendo un mensaje de amor.

El video musical que acompaña el nuevo lanzamiento de Lauri García, fue filmado en Newport Beach, California, Estados Unidos, bajo la dirección de Sacramento Ceballos, quien ha dirigido los videos para los artistas de Godking Records, sello discográfico con el que firmó hace unos meses.

Cabe mencionar que al igual que en el audiovisual de "Miel", se mantiene oculta la cara del modelo, pues, como comenta la cantante, "el amor no tiene rostro". Contó que el día de la grabación, fue un tanto chistoso, que el modelo no sabía que tenía que llevar la cara tapada, "y cuando le dijimos se sorprendió, pero igual lo hizo excelente, solo que, cuando iba a manejar el coche, la producción tenía que cortarle la parte del frente de la bolsa para que pudiera ver y conducir".

Una parte de la canción dice: "te quiero, besar, tenerte cerca, tomarte la mano y una vida empezar, contigo, contigo, quiero disfrutar, viajar y alcanzar, mis metas y sueños los quiero hacer junto contigo, contigo".

Por otra parte, en una entrevista con Debate, Lauri García nos compartió que este año, estará lanzado más música para seguir deleitando a sus seguidores con su voz y personalidad. "De que va a haber más música de Lauri García, más canciones, va a haber más canciones este año".

Lauri García se dio a conocer a través de las redes sociales, donde al día de hoy, ha logrado tener una sólida comunidad de millones de seguidores.

"A mí me gusta demostrarle a mis seguidores que no importa quien eres, no importa como te vistas, no importa de donde vengas, mientras tú le estés echando ganas a la vida, tú puedes sobresalir y llegar a cumplir todas las metas que te propongas, siempre es lo que les inculco a las personas que me siguen y es lo que siempre ven de mí".