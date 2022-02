Lauri García enfrentó sus temores y se ánimo a aprovechar una oportunidad tan dulce como la "Miel"

Como cantante y compositora, lo primordial para Lauri García es abrir su corazón y permitir que las personas sientan lo mismo que ella. "Tú eres el pincel que pinta mi papel, tú llenas de color mi vida, contigo me siento bien, eres como te soñé, así que ven y quédate en mi vida", dice una parte de la dulce balada "Miel", una de sus composiciones que ha permitido a todo aquel que la ha escuchado, expresarse libremente.

Esta canción, su segundo sencillo, ha tenido un éxito "arrasador" en plataformas digitales. En una muy agradable charla con Debate desde Los Ángeles, California, Estados Unidos, Lauri García expresó lo "emocionada, feliz y motiva" que se encontraba en estos momentos, para seguir trabajando en otros proyectos, "para que no solo sea 'Miel', sino que sean más canciones de Lauri García, donde la gente pueda expresar sus sentimientos con las personas que quieran".

La cantante e influencer de 20 años de edad y originaria de Guadalajara, estado de Jalisco, México, nos contó haber compuesto la canción "Miel" cuando estaba "en un momento pasajero, yo estaba enamorada". Las letras del tema llegaron a su cabeza y al estar completamente inspirada, comenzó a escribirla.

Primero creó el coro y posteriormente, acudió con sus dos mejores amigos y músicos, Aldo y Brandon, "ellos le pusieron el sabor a la música con instrumentos que yo no sé, como yo le puse el ukelele, ellos le pusieron la guitarra, el bajo, todo eso, ya después de que nosotros la armamos bien, fuimos con Andrés Farías a grabarla y fue cuando se armó este temazo".

Al quedar listo, era muchas las ansias de Lauri de lanzar "Miel" para que todo el mundo la escuchara, sin embargo, su equipo de trabajo le pidió tener paciencia, todo era a su tiempo. "Gracias a Dios toda la gente, le demostró un apoyo increíble, yo super emocionada y feliz que toda la gente recibió 'Miel' positivamente y les encantó".

Más que nada Miel es una canción para que te expreses y expreses tus sentimientos a quien sea.

La joven intérprete hace especial énfasis en que la canción no está dedicada para una sola persona, "es dedicada para quien tú quieras, para tus mascotas, primos, abuelos, hermanos, papás, mamás".

Dicen que los tiempos de Dios son perfectos y que las cosas se acomodan en el tiempo adecuado, tal y como sucedió con la canción, la cual fue lanzada en el momento perfecto para su carrera musical.

Lauri García, tan dulce como la "Miel"

Laura García, antes del extraordinario éxito con "Miel"

Para conocer un poco más sobre el camino que Lauri García está forjando en la industria musical a su joven edad, retrocedamos un poco, a la época cuando tenía siete años de edad y su papá, le regaló su primer karaoke.

"La música siempre estuvo en mí, desde chiquita nos inculcaron a estar escuchando música, nunca faltaba la música en mi casa". Con aquel regalo de su progenitor, se la pasaba cantando en su hogar y con el paso del tiempo, cuando iban a un restaurante y había mariachi, sus padres la incitaban a cantar; también asistían regularmente a un Karaoke night, donde la pasaban de maravilla.

"Todos cantaban, fue mi hobbie favorito, fue algo que me gustaba hacer por diversión". En aquel entonces, Lauri no cantaba con la intensión de comenzar una carrera musical, solo era diversión junto a sus seres queridos. "Fue algo que yo amaba, siempre amé y siempre estaba dentro de mí, aunque no lo enseñaba".

Hasta ahora que se me dio el momento para expresarme, me animé como quien dice y a la gente le encantó, gracias a Dios ya estamos aquí, echándole más ganas para seguir creciendo.

En noviembre pasado, Lauri García lanzó su canción debut "Si solo supieras", tema con el que experimentó cierto temor. "Tenía mucha penita, no crean que no, 'Si solo supieras' no 'explotó', ni nadie sabía que estaba esa canción, porque nunca le hice promoción por el mismo miedo, dudaba de mí".

Explicó que se trató de una canción "para mí, lo saqué para mí, pero la gente la encontró obviamente, después de ahí, fue cuando unos de mis amigos compartió el video de mi canción".

Erick Begazo, quien hoy es su mánager, vio dicho video compartido por su amigo, buscó la canción y le fascinó. "Él me trajo esta oportunidad y me dijo: 'hay que trabajar en un proyecto, me gusta tu creatividad, hay que ponerte a trabajar en la música". Cuando esto sucedió, estaba estudiando cosmetología. Ante esto, consideró que a la escuela podría regresar a cualquier edad.

"Esa era la mentalidad que yo tenía en ese entonces, de que si no pega, regresó a la escuela, porque la escuela siempre va a estar ahí, pero la oportunidad no, fue cuando yo tomé esa oportunidad y gracias a Dios le he estado echando muchas ganas y todo ha estado bien, la gente me ha estado apoyando, demostrando pura positividad".

Por otra parte, aunque no tiene fecha exacta, estará lanzado más música para seguir deleitando a sus seguidores con su voz y personalidad, tan dulces como la miel. "De que va a haber más música de Lauri García, más canciones, va a haber más canciones este año".

Asimismo, nos compartió estar trabajando en varios proyectos, entre estos, una colaboración con DJ D' Oro: "muy tremendo, me encanta su música, estoy colaborando con él, estamos haciendo un proyecto que a lo mejor se viene este año, le digo a la gente que se esté al pendiente y más que nada, que tengan paciencia".

Leer más: ¡Una experiencia mágica e inmersiva! El debut musical de Alison Solís, hija de Marco Antonio Solís

Lauri García se dio a conocer a través de las redes sociales, donde al día de hoy, ha logrado tener una sólida comunidad de millones de seguidores.

"A mí me gusta demostrarle a mis seguidores que no importa quien eres, no importa como te vistas, no importa de donde vengas, mientras tú le estés echando ganas a la vida, tú puedes sobresalir y llegar a cumplir todas las metas que te propongas, siempre es lo que les inculco a las personas que me siguen y es lo que siempre ven de mí".