Laverne Cox explota contra la administración de Donald Trump

Laverne Cox ve esto como el mejor momento, el peor momento para las personas transgénero.

"Nunca hemos sido más visibles de lo que somos ahora y, sin embargo, estamos siendo atacados por esta administración", dijo a The Associated Press en una entrevista reciente.

La administración Trump se ha movido para revocar las protecciones de atención médica recién ganadas para las personas transgénero, restringiendo su presencia en el ejército y retirando la orientación federal de que los estudiantes trans deberían poder usar los baños de su elección.

La coprotagonista de "Orange is the New Black" dijo que no tiene planes de desacelerar como activista para su comunidad transgénero ahora que la serie de Netflix ha llegado a su fin.

"Hay tantas cosas para celebrar en este momento, y luego hay tantas cosas para llorar y llorar y sentir dolor y luchar por el mismo tiempo", dijo.

En 2018, los abogados rastrearon al menos 26 muertes violentas de personas transgénero en los EE. UU., Según la Campaña de Derechos Humanos. La mayoría eran mujeres transgénero negras. En lo que va de año, al menos 13 personas transgénero han sido asesinadas por la violencia en Estados Unidos, informa el grupo de defensa.

Cox dijo que ha estado motivada desde la infancia para trabajar "Eso hace que sea mejor para las personas que me siguen". Recordó un libro de historia negro lleno de líderes y artistas afroamericanos que su madre le regaló cuando tenía 5 o 6 años.

Estaba obsesionada con la soprano Leontyne Price.

Pensé lo maravilloso que sería que mi trabajo como artista cambiara el mundo de alguna manera para las personas que podrían seguirme, dijo Cox.

Citó una lista creciente de actores trans que trabajan: Indya Moore, MJ Rodriguez, Angelica Ross, Hailie Sahar, Dominique Jackson, Asia Kate Dillon, Amiyah Scott y Hari Neff entre ellos.

"Estamos en todas partes", dijo Cox. "Siempre hemos estado allí".

