Laverne Cox inspira a Mattel para crear la primera muñeca Barbie transgénero

Estados Unidos.- A lo largo del tiempo, desde su creación en el año de 1959, Barbie ha representado a las mujeres alrededor del mundo e inspirado a muchos niños para crecer buscando convertirse en la protagonista y siguiendo sus múltiples profesiones. Debido a la responsabilidad que tiene la marca en los menores, ha decidido representar a la diversidad sexual, razón por la que ahora, no sólo se presenta a una muñeca doctora, gimnasta, cocinera y hasta mamá, sino que ahora cuentan con su propia identidad de género.

Tal es el caso de la primera muñeca transgénero de Barbie, que ha tomado como referencia a la actriz estadounidense Laverne Cox, una defensora importante y destacada de los derechos LGBT+, además, una representante de la comunidad en distintos escenarios, como los premios Emmy, en donde se convirtió en la primera mujer trans nominada a la estatuilla tras su papel como Sophia Burset en la serie original de Netflix "Orange is the new black".

A través de un comunicado oficial, Mattel y Laverne Cox presentaron a la primera Barbie transgénero que está diseñada a partir de las características físicas de la famosa actriz, tomando en cuenta su estilo de cabello, el color de piel y la esencia de su look.

La Barbie está vestida con un vestido en color vino de corsé y falda de tul, con un conjunto plateado repleto de brillos como extra. Al respecto, Laverne se dijo emocionada porque sus fanáticos encuentren a su muñeca en las estanterías de las jugueterías y muchos puedan sentirse identificados y representados por esta.

Estoy ansiosa de que mis fans encuentren mi muñeca en las estanterías y que tengan la oportunidad de incluir en su colección una Barbie hecha en honor a una persona transgénero", declaró la actriz a través del comunicado.

La nueva muñeca de Barbie forma parte de la colección Tribute Collection, la cual surgió en 2021 con la finalidad de homenajear a grandes visionarios, cuyas contribuciones han ayudado a impactar de una forma positiva en la cultura y las comunidades alrededor del mundo.

Te recomendamos leer: