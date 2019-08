Le Twins, Mr. Pig y Tom & Collins, DJs mexicanos en Tomorrowland

Los Djs mexicanos Le Twins, Mr. Pig y Tom & Collins se presentaron en en el épico escenario Smash the House “Lotus” de Tomorrowland 2019, donde hicieron bailar a cientos de mexicanos orgullosos de tener representantes en el festival más importante de música electrónica del mundo. El evento se llevó a cabo el pasado 21 de julio.

Los Disc jokeys compartieron tarima con artistas de la talla como Nicky Romero, J Balvin, Paris Hilton, Steve Aoki, Afrojack, Wolfpack y Dimitri Vegas & Like Mike, estos últimos fundadores del sello discografico “Smash The House”. Cabe resaltar que los Dj´s de origen belga además de ser embajadores de Tomorrowland, año con año son los principales responsables de apoyar al talento mexicano a que se presente en gran parte del mundo junto con Rokkatto Agency.

El b2b de Mr. Pig con Tom & Collins fue una de las presentaciones más memorables del primer fin de semana de Tomorrowland, ya que pusieron a bailar a cientos de mexicanos y extranjeros con exitos como “Bad Guy” de Billie Elish, “Ella me levanto” de Dadddy Yankke, “Rucón” de Alemán, “Sapito” de Belinda y exitos de la propia autoria de los compatriotas como “Sola” de Tom&Collins, “Goloso” de Mr Pig & Gal y “Que suave (La Boa)” de Mr.Pig & MichaelBM.

Mientras que el segundo fin de semana estuvo lleno de poder femenino con las gemelas Le Twins igual en el escenario Smash The House “Lotus”, quienes con un set lleno de energía y éxitos de su propia autoria como “The Girl That Fell To Earth” y “No Feelings”, pusieron el nombre de México en lo alto del festival de origen Belga.

Otras actuaciones destacadas de mexicanos fueron las de Mariana Bo, Jerry Avila y Dj Pelos en Garden of Madness.

Como cada año la revista DJ MAG ya abrió la votaciones para elegir al top 100 de los mejores Djs del mundo y este año la agencia mexicana Rokkatto Agency, está alistando la estrategia para que Le Twins, Mr.Pig y Tom & Collins puedan colocarse en la prestigiosa lista.

Para que puedas votar por tu Dj´s favoritos y apoyar al talento mexicano, puedes hacerlo AQUÍ.