¿Le copió? J Balvin reacciona al nuevo look de Christian Nodal

Estados Unidos.- Recientemente, el cantante mexicano Christian Nodal desató todo tipo de reacciones al destapar su nuevo y arriesgado look; el cantautor se olvidó de su estilo clásico para probar uno de impacto, presumiendo una cabellera rubia extra clara con diferentes dibujos que fueron la sensación.

Es la primera vez que el cantante mexicano prueba un cambio tan arriesgado, sin embargo, desató todo tipo de halagos, pero no todo fueron comentarios positivos, pues algunos usuarios de Internet comenzaron a compararlo con otro artista, argumentando que seguramente lo habría copiado.

Nodal fue comparado por sus seguidores con J Balvin, pues el cabello rubio con dibujos de colores es un estilo emblemático del reguetonero colombiano. Para sorpresa de muchos, el mismísimo intérprete se refirió al tema y dejó a todos con la boca abierta.

A través de sus redes sociales, Balvin compartió un par de fotografías, una de él y otra de Christian Nodal, comparando sus looks y externó: "Encuentra las diferencias", dando a entender que sus estilos eran idénticos, pero del todo.

J Balvin no externó ningún tipo de molestia ante el cambio de look de Nodal, a pesar de que muchos aseguraron que le había copiado, ni tampoco dio a entender que lo había hecho, así que muchos de sus seguidores comenzaron a creer que se trataba más de un homenaje e inspiración, que otra cosa.

Christian Nodal, hasta el momento, no se ha referido al tema, pero sus seguidores no han parado de hacerlo y es que para muchos es todo un logro que haya llegado hasta el conocimiento de una historia de talla internacional como J Balvin, aunque no es problema para el cantante de música regional mexicana, debido a que también es un artista muy reconocido alrededor del mundo.

Te recomendamos leer: