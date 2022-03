"Le debo mucho", Sergio Mayer opina sobre el escándalo entre Luis de Llano y  Sasha  Sökol

México. Sergio Mayer opina sobre el escándalo entre Luis de Llano y Sasha Sökol respecto al romance que tuvieron años atrás y que sacó a flote el segundo días atrás en entrevista con Yordi Rosado.

"Le debo mucho...", dice Sergio Mayer en entrevista con el programa de televisión Venga la Alegría respecto a Luis de Llano en el sentido de que lo apoyó mucho como artista cuando comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, particularmente en el grupo Garibaldi a finales de los años ochenta.

Sasha Sökol ha hecho público que sostuvo una relación de pareja con el productor Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él casi 40, y también ha desmentido a De Llano al decir que ella "lo dejó" tras cuatro meses de relación, y aclaró que duraron alrededor de cuatro años y él siempre abusó de ella.

Sergio Mayer se ha mostrado solidario y empático con otras mujeres y adolescentes que han sufrido abusos y ahora opina acerca de lo que vivió Sasha con Luis de Llano:

“Mi relación con Luis siempre ha sido de amistad, laboral, yo le debo mucho a Luis en mi carrera, un gran productor, y su vida personal y demás yo creo que solamente él, Sasha o quien lo vivieron tienen derecho a opinar al respecto, sería irresponsable de mi parte, que yo diera una opinión, porque le tengo mucho cariño y respeto."

Foto Especial de Agencia México

Además Mayer asegura que no le consta en lo absoluto las declaraciones ni de Luis de Llano, ni de Sasha, por lo que prefiere mantenerse al margen de los hechos y le manda a ella un fuerte mensaje:

"A Sasha por supuesto que la respecto, la admiro, como actriz, como cantante, pero más que nada como mujer, y me pongo, me imagino a mi hija que ahorita tiene 15 años y no me cabe en la cabeza”.

Además Sergio Mayer no descarta que la confesión que Sasha Sökol ha hecho pueda alentar a otras mujeres del medio artístico a denunciar otros abusos de este tipo.

“Quizá haya muchos productores que estén en esta situación, la sociedad, las redes han cambiado y han venido a revolucionar la forma en que pensamos y decimos las cosas, entonces pues posiblemente van a salir muchas cosas."

Sasha ha reaccionado en redes sociales a las declaraciones que Luis de Llano dio a Yordi Rosado y lo desmintió en muchas cosas respecto a lo que juntos vivieron años atrás.

"Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos. Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Mi familia se enteró y se volvieron locos y no era para menos", señaló por ejemplo Sasha Sökol.