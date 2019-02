Le deseo lo mejor: ex de presunta novia de Peña Nieto

Ciudad de México.- Pareja de la modelo Tania Ruiz por más de cinco años, el empresario Bobby Domínguez aseguró estar tranquilo luego de que se filtraran fotos de ella con Peña Nieto y habló sobre su "relación".

Yo me enteré ayer (jueves), por Tania, ella estaba conmigo. "Empezó a recibir la noticia, se empezó a viralizar y me lo dijo, recordó en entrevista.

Terminaron hace más o menos un mes y asegura que mantiene una buena relación con ella, principalmente por el bien de su hija.

Por si andaban con pendiente de que fue del ex presidente.

El ex presidente, Enrique Peña Nieto, fue captado en Madrid, con la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelmann.

Según fuentes cercanas a Peña Nieto, el político y la modelo llevan algún tiempo residiendo juntos en Madrid. pic.twitter.com/A0N5B1vHGy — Ismael Faisal (@ismaelfaisal) February 1, 2019

"Obviamente recibí muchísimos mensajes y llamadas de apoyo de mi gente, pero, en realidad, yo igual estoy comunicando que el tema entre Tania y yo ya no estaba jalando, que ya no estábamos juntos y que lo que pasó o no haya pasado ya no me toca a mí", afirmó.

"Pues sé que fue un notición, básicamente porque es con Peña. Tania y yo estamos bien, no hay un tema entre nosotros, yo le deseo lo mejor para ella.

Yo no sé si tiene ondas con Peña o no, ya es cosa de ella y de mi parte que encuentre a la pareja con la que se encuentre feliz, enfatizó.

Coincidió con Rivera

El viernes 6 de octubre de 2017, Tania Ruiz Eichelmann y Angélica Rivera coincidieron en el bautizo de la hija de Miriam Huber y Alejandro Valladares, primo hermano de Tania.

La ex primera dama se sentó en la mesa de Raquel Eichelmann y Juan Carlos Valladares, abuelos paternos de la festejada, al lado de su amiga, Rosaura Henkel.