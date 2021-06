Le dicen a Tatiana La Reina de Los Niños que ya está grande para canciones infantiles

Tatiana mejor conocida como La Reina de los Niños de 52 años de edad, se encuentra recibiendo muestras de apoyo.

Y es que en una publicación realizada en su cuenta de Facebook, le comentaron que ya estaba un poco grande para cantarle a los niños.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"A veces me escriben cosas como "ya estás grande para cantar para niños", y otros comentarios de ese estilo. Yo siempre he creído que cuando disfrutas hacer algo no importa la edad que tengas. Muchas personas se privan de hacer las cosas que les gustan, porque piensan que ya no lo pueden hacer, o se preocupan demasiado por el que dirán. ¿Cuántas veces no se escuchan cosas como "ya es muy tarde para empezar"? ¡Nunca es tarde! Y tampoco existe ninguna regla que diga que puedes y no puedes hacer con respecto a tu edad... si puedes y eso te hace feliz, ¡adelante!", , escribe en su poderoso mensaje.

Leer más: Geraldine Bazán: "yo soy fea y muy afortunada"

Como era de esperarse los fans de Tatiana de inmediato le brindaron su apoyo, pues la consideran una artista entregada en su totalidad.

"Muy bien dicho hermosa.... Para dar amor no hay edad.. y eso eso que das tú.. amor en cada una de tus canciones.", "Muy de acuerdo contigo y lo más importante es hacer lo que te apasiona y transmitir esa alegría a los niños", le escriben a Tatiana en Instagram.

Otra de las cosas que le hicieron saber a Tatiana es que quedan pocos artistas como ella en la industria musical, por lo cual debe sentirse orgullosa.

Leer más: Galilea Montijo luce "irresistible" en Isla Danzantes y presume su figura en atrevido bikini

Cabe mencionar que Tatiana sigue cosechando éxitos, además de realizar giras con su música.

Pronóstico del clima en Guadalajara, Jalisco, para el 15 de junio del 2021

Síguenos en