"Le dije 'no, no quiero ser papá'", así afrontó Eugenio Derbez el nacimiento de su hija Aislinn Derbez

El reconocido actor, comediante y productor de cine y televisión Eugenio Derbez, tuvo una sincera charla con Yordi Rosado, donde compartió la manera como reaccionó cuando se enteró de que sería papá por primera vez. Sorprendió al mencionar que al principio no quería ser padre, pues sentía que sería el fin de su carrera artística.

Hace varios años Eugenio Derbez tuvo una relación amorosa con la actriz mexicana de doblaje Gabriela Michel. Fruto de ese amor nació su primogénita Aislinn Derbez, ex esposa del actor Mauricio Ochmann.

Cuando me dijo 'estoy embarazada', yo sentí que se me acabó el mundo, yo dije 'mi carrera, mi sueño y todo hasta aquí llegaron, se acabaron', me entró pánico y le dije 'no, no quiero ser papá'.

Ante la negativa del padre de su hija, Gabriela Michel le pidió al comediante que se fuera y que no quería volver a verlo, "ella me dijo 'yo voy a tener a mi hija, no quiero saber nada de ti'". Aunque no anhelaba que un hijo suyo anduviera "por ahí", tampoco desea ser papá: "estaba aterrorizado, nos peleamos aún más, acabamos separándonos".

Al nacer Aislinn Derbez, ambos trataron de retomar su relación y vivieron juntos por un tiempo, sin embargo, no resultó como esperaban, "la verdad es que nos llevábamos muy mal, no nos llevábamos nada bien".

En ese entonces, Eugenio Derbez señaló que "no tenía en qué caerme muerto", era estudiante y sus papás lo mantenían, "me acabé yendo a vivir con ella un tiempo, lo intentamos, pero no funcionó".

El actor tuvo varios trabajos como mesero y limpiaparabrisas, para poder mantener a su hija. Aunque en su momento no lo tomó de la mejor manera, resaltó que Aislinn es lo mejor que la ha pasado en su vida.

"Aislinn ha sido mi mejor maestra y es la cosa más maravillosa que me ha pasado, de hecho en la película de 'No se aceptan devoluciones', hay una frase que decía 'eres lo mejor que no quería que me pasara', era un homenaje a ella, porque siempre me sentí culpable de esta historia".

Leer más: Los seis espectaculares outfits que usó Ángela Aguilar, en su primer palenque como solista (VIDEO)

Actualmente, Eugenio Derbez está casado con la cantante Alessandra Rosaldo, con quien tuvo a su hija Aitana. Fruto de otras dos relaciones, procreó a sus hijos Vadhir y José Eduardo. Por su parte, Gabriela Michel es esposa del conductor de televisión Jorge Alberto Aguilera, mejor conocido como "El Señor Aguilera" del programa "En Familia con Chabelo", con quien tuvo dos hijas más: Michelle y Chiara.