"Le dijeron: 'te está viendo la cara'", supuesto motivo de la separación de Christian Nodal y Belinda

El cantautor mexicano Christian Nodal no entró en detalles cuando dio a conocer su separación de Belinda. En un comunicado publicado en sus redes sociales hace más de dos semanas, simplemente manifestó: "hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro". Asimismo, pidió a los fans quedarse con los buenos recuerdos de su historia de amor.

Muchos se preguntan cuál fue el motivo de la ruptura de "Nodeli". Varias personas han opinado y especulado, como lo hizo el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante. En una transmisión en vivo que realizó en su canal de YouTube, aseguró saber la verdadera historia detrás de esta controvertida separación.

Supuestamente, la señora Cristy Nodal, mamá del intérprete de "Botella tras botella", pidió una auditoría en las finanzas de su hijo, pues estaba gastando demasiado dinero. Christian le daba regalos muy caros a Belinda e incluso, cuando su ahora ex prometida viajaba a España, él cubría todos los gastos y los de su staff.

Cierto día, Cristy Nodal se percató que el cantante y compositor de 23 años de edad, había gastado "un dineral" en Europa, dando inicio a una serie de pesquisas.

"Empiezan a hacer investigaciones los contadores de Nodal, que a dónde se iba el dinero, que por qué estaba gastando tanto, que las facturas que le daba Belinda de dónde salían. Fíjense nada más, que si las facturas que le daba Belinda eran reales o no eran reales, yo no sé si detectaron si algunas no eran reales, pero empezó Nodal a reclamarle a Belinda".

Según, hubo algo "chueco" en los gastos que Belinda le comprobaba a Christian Nodal, con respecto a los meses que estuvo en España.

Gustavo Adolfo Infante dijo: "Nodal empezó a pagar y a pagar y cuando la mamá se dio cuenta dijo: 'así no son las cosas y mi hijo no va a estar pagando todo'. Hablaron con él, le hicieron una auditoría a Nodal de los gastos, le dijeron: 'te está viendo la cara, hermano'. Terminan tronando Belinda y Nodal. La mamá de Christian Nodal es la que mandó hacer la auditoría".

El conductor del programa "De primera mano" de Imagen Televisión, mencionó que la actriz de telenovelas está "la depresión total", no quieren saber nada del mundo, nada de nada, pero la culpa no la tuvo Belinda, eh, la culpa la tuvo Nodal por querer complacer, para apantallar, para tenerla en la bolsa de su corazón".