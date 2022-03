"Le dio a elegir: o ella o la caza", presunto motivo de la ruptura de Aleida Núñez y Bubba Saulsbury

A principios de este año se dio a conocer que la hermosa actriz de telenovelas Aleida Núñez, oriunda de Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, México, tenía una relación amorosa con un millonario petrolero estadounidense de nombre Bubba Saulsbury. Esto se supo, luego de un espectacular viaje que realizaron al Medio Oriente para recibir el año nuevo 2022.

Hace unos días, en un encuentro con unos medios de comunicación, la también cantante de 41 años de edad dejó entrever que el tener una relación a distancia no resultó como ambos esperaban, por lo cual habrían terminado su noviazgo.

Bubba Saulsbury, 10 años mayor que ella, simpatizante de Donald Trump y vicepresidente ejecutivo de estrategias de la empresa Saulsbury Industrias (compañía que pertenece a su familia), vive en Odessa, Texas, Estados Unidos y Aleida, en la Ciudad de México.

"Desafortunadamente, la distancia no juega a favor, el hecho de que esté en Texas y yo acá, la verdad sí hay muchas cosas que en su momento uno quisiera compartir, más de cerca, tantas emociones de felicidad o de tristeza".

Una supuesta amiga cercana de la actriz, contó a la revista TVNotas el supuesto motivo de la separación de Aleida Núñez y Bubba Saulsbury. "Estaba enamoradísima, la trataba como a una reina y no hablo solo de lo económico, pues era caballeroso".

Presuntamente, la ex participante de concursos de belleza, quedó en shock al enterarse del hobby de Bubba: ¡cazar animales silvestres!

"La distancia a veces les pesaba, pero hasta eso, sabían sobrellevarla, hubo un motivo de mayor peso que los llevó a terminar: la afición de Bubba por matar animales silvestres. Ella no hizo caso a esos rumores porque veía que él era un tipazo, no imaginaba cómo un hombre tan caballeroso pudiese disfrutar del sufrimiento de otro ser vivo".

Bubba Saulsbury ha publicado en su perfil de Facebook varias fotos con los animales que ha cazado.

Según la revista antes mencionada, cuando Aleida le reclamó a Bubba, él le dijo que era un deporte familiar, lo practicaba desde la adolescencia, "que cazar lo llenaba de orgullo y nunca iba a dejarlo".

La ex esposa de Pablo Glogovsky y padre de su único hijo, "quedó en shock". La buena imagen que tenía de su amado se derrumbó. "No podía creer que el mismo hombre cariñoso que la consentía tanto, le dijera que disfrutaba matar animales y que se sentía orgulloso. Obvio, le dijo que no podía tener una relación con una persona así y le dio a elegir: o ella o la caza".

Leer más: Marcial Casale, "sacerdote" que ofició boda falsa de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, da su versión

El millonario petrolero, llamado por varios medios de comunicación como "el sugar daddy de Aleida", le respondió "que no iba a dejar de matar animales, no le quedó de otra, le dijo que ya no quería volver a verlo y lo tronó". Hasta el momento la actriz mexicana no ha comentado nada sobre lo publicado por esta revista.