¿Le do miedo? Lyn May confiesa que trabajó para "El Chapo" Guzmán en Sinaloa

México. La controversial Lyn May confiesa en entrevista con el programa De Primera Mano que tiempo atrás estuvo muy enamorada ni más ni menos que del narcotraficante sinaloense Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Pero una actriz me lo ganó...", menciona Lyn May, y esto sucedió en sus años de juventud, cuando Guzmán Loera era muy atractivo y ya uno de los mayores capos del crimen organizado.

Lyn May evoca a su pasado y específicamente el tiempo en el que sintió atracción por "El Chapo" Guzmán, pero según ella, "se lo ganó" Kate del Castillo.

De acuerdo con la vedette, en una ocasión acudió a trabajar a un lugar muy espectacular, y siempre pensó que era propiedad del capo; ahí se presentó con su show, cantó para Joaquín y pese a que estaba custodiado pudo llegar a su lado.

“Una cosa increíble en Sinaloa, muy padre, estaba feliz, pero no dejaban que nadie se acercara, y pues me lo ganaron, ya ves...", refiere la simpática Lyn May, quien diariamente da la nota con declaraciones distintas sobre sus anécdotas en el mundo del espectáculo.

Lyn May es una de las figuras más polémicas de los últimos años, además critica a sus colegas (famosas) que se niegan a hablar sobre encuentros que habrían tenido con distintos capos en su pasado, ya sea en el aspecto personal o profesional.

Lyn May dio la nota este fin de semana, puesto que acudió a la presentación de Edwin Luna y banda La Trakalosa, y subió al escenario para bailar a su lado y hasta lo puso "nervioso".

En un video que la propia Lyn May y también Luna compartieron en sus respectivas redes sociales se ve el momento en que ella lo sorprende a él, bailan juntos y la guapa vedette mexicana luce espectacular con un vestido rojo de gran escote.

Y a manera de broma, en redes sociales le piden usuarios a Kimberly Flores, esposa de Edwin, que lo cuide mucho porque de lo contrario podría caer "en las redes de Lyn May".