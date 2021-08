¡Le echan en cara su amor a Yanet García! Lewis Howes y Martha Higareda presumen su viaje romántico

La actriz mexicana Martha Higareda y el ex jugador de futbol americano Lewis Howes comenzaron una relación amorosa en medio de especulaciones. Supuestamente la protagonista de películas como "Amarte duele", "No manches, Frida" y varias más, habría sido la "manzana de la discordia" entre la conductora de televisión Yanet García (la ex "Chica del clima") y el también empresario.

Mientras que son peras o manzanas, Lewis Howes y Martha Higareda disfrutan de su amor. Recientemente en sus respectivas redes sociales, compartieron con sus miles de seguidores un poco de ese amor, al mostrar el divertido y romántico viaje en globo aerostático que llevaron a cabo en compañía de varias amistades en Napa, California (Estados Unidos).

"Cuando te rodeas de personas inspiradoras que se preocupan por usar su voz para estar al servicio del mundo, ¡suceden cosas mágicas!", expresó Lewis Howes, agradeciendo al coach Brendon Burchard "por organizar una experiencia increíble y ser el mejor anfitrión, lo pasamos muy bien".

En redes sociales Lewis Howes y Yanet García han compartido algunos de sus momentos juntos. Foto: Instagram @lewishowes

En su post en Instagram, el ex novio de Yanet García (quien se dio a conocer como "La chica del clima"), manifestó que durante este viaje en globo aerostático "me reí, lloré, aprendí, conecté y no puedo esperar a que lo hagamos de nuevo". Asimismo mencionó: "me encantó estar con Martha Higareda" y sus otras amistades.

Lewis Howes publicó varias fotografías junto a la actriz mexicana, ex esposa del actor estadounidense Cory Brusseau, donde se les ve de lo más enamorados.

Hace unas semanas cuando surgieron los rumores de que Lewis Howes le había sido infiel a Yanet García con Martha Higareda, la actriz mexicana lo negó ante los medios de comunicación, a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

"No puedo decir mucho por qué es una cuestión todavía privada y es algo que todavía estoy explorando, estoy en una fase muy linda por lo que no puedo compartir mucho, pero aprovecho este momento para desmentir esa situación, él y ella terminaron una relación y ya después, él y yo nos empezamos a conocer, pero normal, yo nunca haría una cosa así para nada".

