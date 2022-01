¿Le fue infiel con Luis Miguel? Luz Elena González da detalles de su romance con Rafael Amaya

La belleza de la actriz mexicana Luz Elena González es innegable; ha conquistado a varios hombres como los actores Sebastián Rulli y Rafael Amaya, así como al cantante Luis Miguel, uno de los grandes ídolos de la música en español. En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la también modelo de 47 años de edad y originaria de Guadalajara, Jalisco, habló sobre los amores que ha tenido.

Luz Elena González compartió detalles de la relación amorosa con Rafael Amaya, protagonista de la exitosa serie "El señor de los cielos", producción de Telemundo donde interpretó al narcotraficante "Aurelio Casilla". Cabe mencionar, que en aquel entonces, surgió el rumor de haberle sido infiel con Luis Miguel.

Contó haber conocido a Rafael porque era novio de una vecina y tiempo después, el actor originario de Hermosillo, Sonora, terminó esa relación "y nos encontramos en un torneo de golf que hizo Televisa".

Después, se volvió a topar con el galán de la televisión en un antro. "Fui a bailar con mi prima y lo vi, se quedó bailando conmigo y dije 'que niño tan lindo'". Esa noche de baile, fue conquistada:

Me dio un beso y dije 'Dios mío, de aquí soy', nunca me habían besado tan bonito en mi vida.

Luz Elena González tenía 23 años de edad cuando anduvo con Rafael Amaya; duraron de novios dos años "padrísimos". En su charla con Mara Patricia Castañeda, mencionó que dejó al actor porque no tenía planes de casarse y tener hijos, en ese momento.

"Le dije '¿tú te quieres casar y tener hijos? Porque yo ya estoy lista', creo que nací lista para casarme, tener hijos y con el vestido de novia en la cajuela, él me dijo 'no estoy preparado', respondí 'ok, está bien'. Bye y se acabó".

Luego de terminar su noviazgo con Rafael Amaya, comenzó a salir con el cantante Luis Miguel, surgiendo las especulaciones de una infidelidad. Al respecto, la actriz de la telenovela "Mi fortuna es amarte" respondió: "no, pudo parecer, sé que se hizo un escándalo y que lo dejé por Luis Miguel, pero no".

Además, Luz Elena González mencionó que cuando ya estaba casada y tenía a su primer hijo, se encontró a su ex Rafael: "lo vi y no me saludó, se pasó de largo, no lo saludé yo tampoco".