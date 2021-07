¡Le ganó el jalón! José Manuel Figueroa demanda a su exnovia por amenazas y extorsión

México. El cantante José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian, habría procedido ya legalmente contra su exnovia Farina Chaparro, quien lo ha señalado a través de las redes sociales de abuso físico y verbal.

De acuerdo a información difundida en el programa de televisión Venga la Alegría, José Manuel ya interpuso una demanda en contra de Farina por amenazas y extorsión.

Al programa Ventaneando notificó el abogado de Farina que procederían contra legalmente contra Figueroa con una denuncia por violencia familiar y psicológica, pero al parecer el cantante ya se les adelantó.

Al momento, Figueroa no ha compartido en sus redes sociales ningún mensaje alusivo a los problemas sentimentales que estaría tenendo con Farina y mucho menos sobre las supuestas agresiones que ha hecho en contra de ella.

José Manuel Figueroa. Foto de Instagram

En distintos portales de noticias se compartieron días atrás unos audios en los que se escucha una discusión entre José Manuel Figueroa y Farina, y destacan gritos y agresiones.

Farina es modelo y habría sufrido violencia y malos tratos en la relación que tuvo con José Manuel.

Así llorando quiero que me grabes, que estoy cansada de cada humillación. Tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme”, se escucha decir a Farina.

La modelo le hace ver a José Manuel en la misma grabación que la hirió en el cuello y le señala los golpes, y a través de Facebook Farina también ha colocado algunas imágenes y señala que confía en la investigación que se hace sobre su caso.

El dinero es lo de menos. Quien me conoce, no me conoce como una interesada sino ¡todo lo contrario!”, escribió Farina, quien también ha dicho que no busca fama.